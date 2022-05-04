На Буковине откроют два новых пункта пропуска на границе с Румынией

Из-за большого количества транспортных средств и людей, пересекающих границу из-за войны России, власти решили разгрузить пункты пропуска.
Два новых пункта пропуска откроют на границе с Румынией в Черновицкой области. Отмечается, что это стало неотложной потребностью.
Об этом сообщили в Кабинете Министров Украины.
На Буковине через госграницу Украины и Румынии начали работу международные пункты пропуска "Дяковцы" и "Красноильск". К слову, они раньше были на реконструкции.
Предусмотрено, что пункты пропуска будут работать следующим образом:
- ПП "Дяковцы": работает для пешеходов, легковых автомобилей и автобусов, кроме грузового транспорта – с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы;
- ПП "Красноильск": работает для пешеходного и автомобильного сообщения до 3,5 тонны, кроме грузового транспорта – с постоянным режимом функционирования и временем работы с 08:00 до 20:00.
"Это поможет дополнительно разгрузить движение через границу. Кроме того, Украина ведет переговоры с нашими европейскими соседями, чтобы запустить общие пункты пропуска и совместно проводить таможенный контроль, что еще больше ускорит процесс прохождения таможни", – заявил на заседании Кабмина его глава Денис Шмигаль.
К слову, в прошлом году было предусмотрено, что реконструкция "Дяковцев" обойдется в 173,2 млн грн, а "Красноильская" – 166,7 млн грн.
Как сообщалось, с начала военных действий граждане Украины могли пересекать границы многих Европейских стран без полиса "Зеленая карта". С 28 апреля полис требуют во время въезда в Польшу.
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