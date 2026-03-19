На Буковине педофил заставлял девочек 8-10 лет снимать порно
На Буковине задержан педофил, который шантажом заставлял 8-летних девушек создавать порно.
В Черновицкой области 48-летний злоумышленник принуждал малолетних детей до 10 лет создавать порно.
Об этом сообщают Офис генрокурора и полиция Черновицкой области.
По словам правоохранителей, 48-летний житель Черновицкой области использовал различные мобильные номера и вымышленные имена, чтобы переписываться с малолетними девушками в одном из мессенджеров.
Он входил в доверие к детям и пытался получить от них интимные фотографии. Если ребенок не решался, то применял психологическое давление и шантаж. Полученные фотографии и видео он хранил на собственных электронных носителях.
Известно о 5 жертвах педофила в возрасте от 8 до 10 лет. Это девочки из Черновицкой, Киевской, Львовской, Хмельницкой областей, а также один ребенок находился за границей.
Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
