На Буковине педофил заставлял девочек 8-10 лет снимать порно

Правоохранители разоблачили злоумышленника, который «охотился» на маленьких девушек в мессенджерах.

В Черновицкой области 48-летний злоумышленник принуждал малолетних детей до 10 лет создавать порно.

Об этом сообщают Офис генрокурора и полиция Черновицкой области.

По словам правоохранителей, 48-летний житель Черновицкой области использовал различные мобильные номера и вымышленные имена, чтобы переписываться с малолетними девушками в одном из мессенджеров.

Он входил в доверие к детям и пытался получить от них интимные фотографии. Если ребенок не решался, то применял психологическое давление и шантаж. Полученные фотографии и видео он хранил на собственных электронных носителях.

Известно о 5 жертвах педофила в возрасте от 8 до 10 лет. Это девочки из Черновицкой, Киевской, Львовской, Хмельницкой областей, а также один ребенок находился за границей.

Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве злоумышленник купил у горе-матери за $100 пятилетнюю дочь и изнасиловал ее.