На Буковине "подполковник" торговал должностями в СБУ: кем мошенник был на самом деле

За денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов самозванец предлагал трудоустройство в одном из областных управлений СБУ.

В Черновицкой области сотрудники внутренней безопасности СБУ совместно с ГБР разоблачили мошенника, который выдавал себя за подполковника спецслужбы и продавал должности.

Об этом в среду, 17 января, сообщили в пресс-службе СБУ.

За денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов мошенник предлагал трудоустройство в одном из областных управлений СБУ. Правоохранители задержали его при получении им всей суммы от "кандидата" на должность в СБУ.

На самом деле подполковник оказался рядовым-пограничником, который проходит службу по контракту и никак не причастен к Службе безопасности.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество).

Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила дельцов, пытавшихся украсть из государственного бюджета более 1,3 млрд гривен. Они пытались вывести эту сумму как незаконное возмещение налога на добавленную стоимость.

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