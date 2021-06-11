На Буковине пограничники выстрелами задержали шестерых контрабандистов

Контрабанду изъяли, а на парней составили админпротоколы.

Выстрелами останавливали контрабандистов. На Буковине пограничники задержали шесть человек, в том числе и несовершеннолетнего.

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Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, парни в возрасте от 16 до 26 лет пытались нелегально переправить сигареты в Румынию. В рюкзаках они несли три десятка пачек табака без акцизных марок. Заметив пограничников — бросились бежать.

Новости Украины: на Буковине пограничники выстрелами останавливали контрабандистов с сигаретами

На требование остановиться — не реагировали. Поэтому пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух. Только после этого подозреваемых удалось задержать. Нарушители уверяли, что контрабанда не их. Мол, их только наняли для переправки. За что каждому обещали по 50 евро.

Контрабанду изъяли, а на парней составили админпротоколы. Теперь каждому грозит штраф в 17 тыс. грн.

Напомним, из Буковины пытались нелегально вывезти за границу старинные банкноты и монеты.

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