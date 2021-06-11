На Буковине пограничники выстрелами задержали шестерых контрабандистов

Контрабанду изъяли, а на парней составили админпротоколы.
Выстрелами останавливали контрабандистов. На Буковине пограничники задержали шесть человек, в том числе и несовершеннолетнего.
Как говорится в выпуске ТСН.Ранок, парни в возрасте от 16 до 26 лет пытались нелегально переправить сигареты в Румынию. В рюкзаках они несли три десятка пачек табака без акцизных марок. Заметив пограничников — бросились бежать.
На требование остановиться — не реагировали. Поэтому пограничники произвели предупредительные выстрелы в воздух. Только после этого подозреваемых удалось задержать. Нарушители уверяли, что контрабанда не их. Мол, их только наняли для переправки. За что каждому обещали по 50 евро.
Контрабанду изъяли, а на парней составили админпротоколы. Теперь каждому грозит штраф в 17 тыс. грн.
Напомним, из Буковины пытались нелегально вывезти за границу старинные банкноты и монеты.