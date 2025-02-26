На Буковине пограничники задержали "фруктового" уклониста

Житель Черновицкой области вместе с напарником организовал незаконную перевозку человека через границу, мужчину они спрятали в грузовике с товаром.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

"Житель Черновицкой области, работающий экспедитором в фирме по доставке продуктов питания, решил подзаработать на незаконной переправке граждан через государственную границу. Найдя "клиента", перевозчик спрятал его в грузовике с товаром и вместе со своим напарником повез заказчика на государственную границу с Молдовой", — говорится в сообщении.

Пограничники Черновицкого отряда заранее знали о готовящемся незаконном пересечении границы, поэтому контролировали каждый шаг водителя. В результате автомобиль был остановлен, а все причастные задержаны. В ходе дальнейшего расследования стало известно, что житель Ровенской области заплатил 7,5 тысячи долларов США за нелегальный выезд в Молдову. На него составлены материалы об административном правонарушении, а в отношении перевозчика правоохранителям направлено уведомление по статье 332 УКУ. Ведомости внесли в ЕРДР, а нарушителя задержали по статье 208 УПК Украины.

Напомним, в Закарпатье пограничники нашли мужчину, который пытался незаконно попасть в Румынию через горы, но замерз и не смог продолжить свой путь.

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