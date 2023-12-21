На Буковине "помощники" уклонистов перевели на ВСУ почти по 400 тыс. грн: помогло ли это им

На суде мужчины вину признали.
В Черновицкой области суд на 170 тыс. грн оштрафовал двух мужчин, которые переправляли уклонистов в Молдову. Также они добровольно перечислили по 400 тыс. грн на ВСУ.
Об этом говорится в приговоре Хотинского районного суда Черновицкой области.
По данным суда, двое подсудимых вместе с еще одним сообщником, которого не удалось установить, в апреле 2022 года за 1700-4000 евро согласились помочь троим уклонистам незаконно бежать в Молдову.
Для этого подозреваемые перевезли их к границе и объяснили, как можно бежать из Украины. Однако впоследствии уклонистов задержали пограничники.
В ходе досудебного следствия подозреваемые заключили соглашение с прокурором. Один из них перечислил на "Армию дронов" 200 тыс. грн, а также залог в размере более 173 тыс. грн просил перечислить на специальный счет для поддержки ВСУ.
Другой подозреваемый также перечислил на дроны 200 тыс. грн и ходатайствовал суд отправить на ВСУ его залог в размере более 198 тыс. грн.
Суд признал обоих мужчин виновными по ч. 3 ст. 332 УК Украины и оштрафовал их на 170 тыс. грн. каждого. Также суд конфисковал автомобиль Toyota Avensis и согласился перевести залоги подозреваемых для помощи ВСУ.
Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.
Напомним, в Кировоградской области мужчина придумал способ, как избежать мобилизации, он сам пришел в ТЦК.
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