На Буковине "помощники" уклонистов перевели на ВСУ почти по 400 тыс. грн: помогло ли это им

В Черновицкой области суд на 170 тыс. грн оштрафовал двух мужчин, которые переправляли уклонистов в Молдову. Также они добровольно перечислили по 400 тыс. грн на ВСУ.

Об этом говорится в приговоре Хотинского районного суда Черновицкой области.

По данным суда, двое подсудимых вместе с еще одним сообщником, которого не удалось установить, в апреле 2022 года за 1700-4000 евро согласились помочь троим уклонистам незаконно бежать в Молдову.

Для этого подозреваемые перевезли их к границе и объяснили, как можно бежать из Украины. Однако впоследствии уклонистов задержали пограничники.

В ходе досудебного следствия подозреваемые заключили соглашение с прокурором. Один из них перечислил на "Армию дронов" 200 тыс. грн, а также залог в размере более 173 тыс. грн просил перечислить на специальный счет для поддержки ВСУ.

Другой подозреваемый также перечислил на дроны 200 тыс. грн и ходатайствовал суд отправить на ВСУ его залог в размере более 198 тыс. грн.

Суд признал обоих мужчин виновными по ч. 3 ст. 332 УК Украины и оштрафовал их на 170 тыс. грн. каждого. Также суд конфисковал автомобиль Toyota Avensis и согласился перевести залоги подозреваемых для помощи ВСУ.

Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

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