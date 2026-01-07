На Буковине поп УПЦ МП с сообщником переправляли уклонистов в Румынию: как их накажут

На Буковине священник УПЦ МП погорел на «бизнесе» с уклонистами / © Офис Генерального прокурора

Реклама

На Буковине священника УПЦ Московского патриархата и его сообщника обвиняют в организации незаконной переправки уклонистов за границу.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, поп УПЦ МП решил заработать на схеме незаконного выезда мужчин за границу. Клиентов он подыскивал через прихожан и их знакомых. Во время телефонного разговора клирик сообщил о возможности переправки в Румынию лиц, не имеющих законных оснований для пересечения границы.

Реклама

Речь шла о двух мужчинах из Тернополя. Стороны согласовали «стоимость услуги» — 13 тысяч евро с каждого, средства должны быть переданы наличными одним платежом.

Для организации перевозки мужчин в Черновицкую область обвиняемый привлек 42-летнего жителя села Банчены Черновицкого района. Сообщник отвечал за доставку мужчин в определенное место.

Реализовать задуманное не удалось — в октябре 2025 года правоохранители задержали обоих во время передачи средств в Черновцах.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении священнослужителя УПЦ МП и его сообщника. Их обвиняют в организации незаконной переправки мужчин через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). За совершенное им грозит лишение свободы сроком от трех до пяти лет.

Реклама

Офис генпрокурора отмечает, что этот эпизод является одним из уголовных производств 2025 года в отношении лиц, связанных с УПЦ (МП).

Ранее сообщалось, что священник УПЦ МП корректировал удары оккупантов по Сумщине по заказу российской разведки.