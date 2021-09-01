На Буковине появился новый руководитель областной полиции

Руслан Дударець стал преемником Анатолия Дмитриева.

В Черновицкой области появился новый глава полиции : орган возглавил Руслан Дударець.

Об этомсообщили в Черновицкой областной рады.

В среду, 1 сентября, нового начальника правоохранителей представили на заседании в облгосадминистрации.

К слову, Руслан Дударець от 2015 до 2017 года занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления, начальника управления Национальной полиции Украины. А с 2017-го до 2021-го — начальник управления организации работы и методического обеспечения Национальной полиции Украины.

Как сообщалось, 20 августа начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Черновицкой области Анатолий Дмитриев подал в отставку. Дмитриев три года возглавлял орган.

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