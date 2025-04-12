На Буковине прихожане УПЦ МП устроили драку, захватывая церковь (видео)

Скриншот с видео драки

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На Буковине прихожане УПЦ МП устроили потасовку возле Свято-Николаевского храма в селе Верхние Становцы.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Сторонники Московского патриархата с палками, битами и слезоточивым газом напали на местных жителей и прихожан ПЦУ, и выгнали их из церкви.

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В ПЦУ рассказали, что община в этом селе еще два месяца назад проголосовала за выход из-под юрисдикции Московского патриархата. Однако местный священник УПЦ МП отказался соблюдать закон, собрал своих сторонников, устроивших побоище.

«Мы за два месяца подготовили все необходимые документы для передачи церковного имущества в религиозную общину Верхних Становцев Православной церкви Украины. В понедельник, 7 апреля, все документы были заверены печатями и готовы… Однако сторонники МП к нашему приходу уже были подготовлены. Они распыляли слезоточивый газ, били людей палками, дубинками. Мы вызвали полицию», — рассказал капеллан ПЦУ, священник Роман Грищук.

По его словам, представители ПЦУ действовали согласно украинскому законодательству, оформили все документы и зарегистрировали приход в Государственном реестре, однако сторонники МП проигнорировали законные требования и выгнали их из церкви.

Дата публикации 08:23, 12.04.25 Количество просмотров 46 На Буковине прихожане УПЦ МП с битами устроили драку за церковь

Также Грищук отметил, что «фанаты» Московского патриархата избили журналистку прямо на церковном дворе и разбили голову несовершеннолетнему парню, а затем «добывали» его на земле.

По словам священника Романа Грищука, храм в селе Верхние Становцы фактически до сих пор остается в руках приверженцев Московского патриархата.

Реакция полиции

В полиции Черновицкой области рассказали, что расследуют конфликт по пользованию культовым сооружением.

«В полицию Черновицкой области поступило 10 обращений граждан, среди которых: возможно захват культового сооружения неизвестными и нанесение телесных повреждений. Все обращения граждан зарегистрированы в системе Единого учета заявлений и сообщений, проводится проверка и решается вопрос правовой квалификации события», — говорится в сообщении.

Что говорят в УПЦ МП

Представители УПЦ Московского патриархата цинично заявляют, что это якобы они стали жертвами агрессии, когда «отстаивали» храм.

Они даже обратились в ООН с просьбой «защитить их права».

Ранее сообщалось, что в Винницкой области священника УПЦ МП, оправдывавшего агрессию РФ, приговорили к 5 годам заключения.