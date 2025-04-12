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- Украина
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На Буковине прихожане УПЦ МП устроили драку, захватывая церковь (видео)
По словам прихожан ПЦУ, сторонники Московского патриархата распыляли слезоточивый газ, избивали людей палками, дубинками.
На Буковине прихожане УПЦ МП устроили потасовку возле Свято-Николаевского храма в селе Верхние Становцы.
Об этом сообщает Zaxid.net.
Сторонники Московского патриархата с палками, битами и слезоточивым газом напали на местных жителей и прихожан ПЦУ, и выгнали их из церкви.
В ПЦУ рассказали, что община в этом селе еще два месяца назад проголосовала за выход из-под юрисдикции Московского патриархата. Однако местный священник УПЦ МП отказался соблюдать закон, собрал своих сторонников, устроивших побоище.
«Мы за два месяца подготовили все необходимые документы для передачи церковного имущества в религиозную общину Верхних Становцев Православной церкви Украины. В понедельник, 7 апреля, все документы были заверены печатями и готовы… Однако сторонники МП к нашему приходу уже были подготовлены. Они распыляли слезоточивый газ, били людей палками, дубинками. Мы вызвали полицию», — рассказал капеллан ПЦУ, священник Роман Грищук.
По его словам, представители ПЦУ действовали согласно украинскому законодательству, оформили все документы и зарегистрировали приход в Государственном реестре, однако сторонники МП проигнорировали законные требования и выгнали их из церкви.
Также Грищук отметил, что «фанаты» Московского патриархата избили журналистку прямо на церковном дворе и разбили голову несовершеннолетнему парню, а затем «добывали» его на земле.
По словам священника Романа Грищука, храм в селе Верхние Становцы фактически до сих пор остается в руках приверженцев Московского патриархата.
Реакция полиции
В полиции Черновицкой области рассказали, что расследуют конфликт по пользованию культовым сооружением.
«В полицию Черновицкой области поступило 10 обращений граждан, среди которых: возможно захват культового сооружения неизвестными и нанесение телесных повреждений. Все обращения граждан зарегистрированы в системе Единого учета заявлений и сообщений, проводится проверка и решается вопрос правовой квалификации события», — говорится в сообщении.
Что говорят в УПЦ МП
Представители УПЦ Московского патриархата цинично заявляют, что это якобы они стали жертвами агрессии, когда «отстаивали» храм.
Они даже обратились в ООН с просьбой «защитить их права».
Ранее сообщалось, что в Винницкой области священника УПЦ МП, оправдывавшего агрессию РФ, приговорили к 5 годам заключения.