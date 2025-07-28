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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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На Буковине произошло смертельное ДТП при участии полицейской

В полиции Буковины начали служебное расследование по ДТП с участием полицейской: в аварии погибла пассажирка.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Полицейская совершил ДТП

Полицейская совершил ДТП / © Getty Images

В селе Новоселица на Буковине произошло смертельное ДТП с участием работника полиции. По предварительным данным, водитель не справилась с управлением и врезалась в ограждение — одна пассажирка погибла на месте, еще двое получили травмы разной степени.

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

Предварительно установлено, что 34-летняя сотрудница полиции, управляя автомобилем Volkswagen Tiguan, столкнулась с ограждением.

В результате аварии 35-летняя пассажирка транспортного средства погибла на месте происшествия.

«Тело погибшей доставлено на судебно-медицинскую экспертизу. Водитель и еще одна 34-летняя пассажирка получили телесные повреждения. Также еще одну 32-летнюю пассажирку медики осмотрели, она в госпитализации не нуждалась», — говорится в сообщении ведомства.

В полиции Буковины отметили, что начальник управления назначил служебное расследование по факту ДТП с участием полицейского. Также добавили, что в момент совершения аварии сотрудница находилась вне работы.

По этому факту начали производства по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее гибель человека). Полицейской грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в центре Киева возле народного мемориала на Майдане автомобиль вылетел на тротуар. Пострадал водитель.

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