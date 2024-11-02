На Буковине пять человек за сутки потеряли более 400 тысяч гривен: что произошло

В течение суток пятеро жителей Черновицкой области стали жертвами разных мошеннических схем. За счет доверчивых людей аферисты обогатились почти на 433 тысяч гривен.

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

В частности, 26-летний житель Вижницкого района в период мая-октября хотел приобрести товары для военных и перечислил более 353 тысяч гривен на счет якобы продавцов, однако до сих пор не получил желаемые покупки.

46-летняя жительница Днестровского района попала в мошенническую ловушку при покупке мобильного телефона в интернете. Женщина перешла по фишинговой ссылке на якобы страницу онлайн-магазина и ввела реквизиты своего банковского счета. После чего с ее счета исчезло 23 тысяч гривен.

Еще двое жительниц Черновцов пострадали от аферистов при оформлении дополнительной денежной помощи. Обе женщины увидели объявление в социальной сети о возможности получения социальной выплаты. Перейдя по ссылкам в объявлениях, черновчанки ввели реквизиты своих банковских счетов, а в дальнейшем обнаружили списание средств с их карт. Таким образом мошенники перечислили со счета 57-летней женщины почти 35 тысяч гривен, а с карты 46-летней – 10 тысяч гривен.

Еще одной жертвой мошенников стала 30-летняя жительница Новоселицы. При неизвестных обстоятельствах аферисты перечислили с банковской карты буковинки более 12 тысяч гривен.

Сотрудники полиции внесли сведения о фактах незаконного завладения средствами граждан в Единый реестр досудебных расследований по ст. 190 (мошенничество) УКУ. Проводятся досудебные расследования.

Напомним, украинский военный, находившийся на лечении в одной из больниц Днепра, попросил соседа по палате приобрести ему продукты и передал для этого свою банковскую карту. Тот же снял с нее 20 тысяч гривен и скрылся.

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