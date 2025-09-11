На Буковине работники ТЦК переправляли уклонистов за границу: сколько брали за "услуги"

На Буковине задержали работников ТЦК, которые помогали уклонистам / © Национальная полиция Украины

Реклама

На Буковине двое работников ТЦК подозреваются в организации схемы для незаконного пересечения границы с Румынией.

Об этом передают Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона и Нацполиция Черновицкой области.

Подозреваемые — двое 26-летних буковинцев. Военные ТЦК пытались за деньги переправить в Румынию двух уклонистов, используя свое служебное положение. Цена таких «услуг» колебалась от 7 до 14 тысяч долларов с человека.

Реклама

Один из фигурантов задержан при получении 3 тысяч евро аванса. Впоследствии задержан и его сообщник, ожидавший завершения сделки.

Изъятые средства

Им обоим сообщено о подозрении и избраны меры пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 242 тысяч гривен каждому. В настоящее время буковинские полицейские устанавливают других лиц, причастных к совершению этого преступления.

Напомним, что в Раде предлагают повысить зарплаты в ТЦК.