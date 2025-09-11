ТСН в социальных сетях

Украина
2594
1 мин

На Буковине работники ТЦК переправляли уклонистов за границу: сколько брали за "услуги"

На Буковине задержаны работники ТЦК, которые переправляли уклонистов за границу.

Дмитрий Гулийчук
На Буковине задержали работников ТЦК, которые помогали уклонистам

На Буковине задержали работников ТЦК, которые помогали уклонистам / © Национальная полиция Украины

На Буковине двое работников ТЦК подозреваются в организации схемы для незаконного пересечения границы с Румынией.

Об этом передают Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона и Нацполиция Черновицкой области.

Подозреваемые — двое 26-летних буковинцев. Военные ТЦК пытались за деньги переправить в Румынию двух уклонистов, используя свое служебное положение. Цена таких «услуг» колебалась от 7 до 14 тысяч долларов с человека.

Один из фигурантов задержан при получении 3 тысяч евро аванса. Впоследствии задержан и его сообщник, ожидавший завершения сделки.

Изъятые средства

Изъятые средства

Им обоим сообщено о подозрении и избраны меры пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 242 тысяч гривен каждому. В настоящее время буковинские полицейские устанавливают других лиц, причастных к совершению этого преступления.

Напомним, что в Раде предлагают повысить зарплаты в ТЦК.

2594
