На Буковине работники ТЦК переправляли уклонистов за границу: сколько брали за "услуги"
На Буковине задержаны работники ТЦК, которые переправляли уклонистов за границу.
На Буковине двое работников ТЦК подозреваются в организации схемы для незаконного пересечения границы с Румынией.
Об этом передают Специализированная прокуратура в области обороны Западного региона и Нацполиция Черновицкой области.
Подозреваемые — двое 26-летних буковинцев. Военные ТЦК пытались за деньги переправить в Румынию двух уклонистов, используя свое служебное положение. Цена таких «услуг» колебалась от 7 до 14 тысяч долларов с человека.
Один из фигурантов задержан при получении 3 тысяч евро аванса. Впоследствии задержан и его сообщник, ожидавший завершения сделки.
Им обоим сообщено о подозрении и избраны меры пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога в размере 242 тысяч гривен каждому. В настоящее время буковинские полицейские устанавливают других лиц, причастных к совершению этого преступления.
