В Черновцах из умерших незаконно изымали ткани

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На Буковине правоохранители разоблачили «черных трансплантологов», которые из трупов людей забирали кости, кожу и роговицы глаз, а затем продавали эти органы медицинским компаниям. Подозрение получили четыре чиновника Черновицкого областного патологоанатомического бюро.

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

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По данным правоохранителей, преступную деятельность сотрудники областного патологоанатомического бюро организовали в 2024 и 2025 годах. Тогда коммунальное предприятие Черновицкого облсовета заключило договоры, по которым якобы могло изымать анатомические материалы человека для их дальнейшей передачи, переработки и изготовления биоимплантов. Хотя законной лицензии на трансплантологию у бюро не было.

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«Из тел умерших изымали кожу, кости, сухожилия, роговицы и другие ткани. Их продавали предприятиям, производящим биоимпланты для хирургии и стоматологии», — говорится в сообщении.

По данным генерального прокурора Украины Руслана Кравченко, торговлю человеческими органами оформляли как научно-медицинское сотрудничество.

На Буковине разоблачили схему незаконной продажи органов и тканей умерших

Родственники умерших манипулятивно склонялись к согласию на такие процедуры. За это предлагалось бесплатное бальзамирование или хранение тела, а также скидки на другие услуги. В то же время люди не знали о реальных объемах изъятий и дальнейшей продаже тканей.

Также задокументированы случаи, когда родные умерших отказывались дать согласие, но патологоанатомы все равно изымали органы вопреки их воле. Еще в одном из эпизодов согласие получили от работника гериатрического пансионата, который заботился о умершем человеке, хотя захоронением занимались родственники.

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Полицейские провели одновременно 18 обысков в домах подозреваемых, автомобилях, служебных кабинетах патологоанатомического бюро и помещении предприятия, с которым они сотрудничали.

Четверым чиновникам сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 143 УК Украины (нарушение установленного законом порядка трансплантации анатомических материалов человека). Среди подозреваемых — руководитель областного патологоанатомического бюро, два врача-патологоанатома и лаборант. Им всем грозит до 7 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что почти четверть миллиона украинцев с начала независимости стали жертвами торговли людьми, которая так же прибыльна, как торговля оружием или наркотиками. Каждый год в Украине открывают сотни уголовных дел и разоблачают вербовщиков и целые преступные организации.

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