На Буковине родным привезли тело не того военного: увидели, когда открыли гроб

В село Топоровцы Черновицкой области привезли тело не того военного

Об этом сообщили на Facebook-странице Топоровской территориальной громады.

1 января местные жители вышли встречать павшего земляка, воина Иосифа Чубея. После того, как гроб с погибшим бойцом привезли родным, родственники попросили открыть домовину и увидели, что там лежал другой военный.

"Случилось событие, которое, к сожалению, почти невозможно предсказать. Сегодня, в первый день Нового года, граждане вышли встречать Героя. Только Герой не из Топоровцев.

Это уже стало известно, когда родные попросили открыть гроб. Лица, уехавшие за телом Героя заверили, что это тело Чубея Иосифа. Это было подтверждено документально.

Надеемся, что все же наши граждане, вышедшие встретить воина, сделали доброе дело, ведь чужих Героев не бывает. И этого Героя где-то тоже должны были встречать. К сожалению, это война. Такие случаи бывают. Надеемся на понимание", – отметили в Топоровской ТГ.

По информации "Суспільного", тело неизвестного военного, которого привезли в громаду, направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, аналогичный случай произошел в ноябре 2023 года в Житомирской области. Тогда родным на похороны привезли тело другого воина.

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