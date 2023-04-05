На Буковине с позором выгнали из храма священника МП, который отказывался отпевать погибшего воина (видео)

В селе Задубровка на Буковине 5 апреля священник Московского патриархата запретил заносить в храм тело погибшего на войне бойца Ивана Назария.

Местные в селе на Буковине изгнали из храма московского священника, который отказывался отпевать павшего на войне защитника.

Об этом сообщают местные издания.

Отмечается, что люди, пришедшие попрощаться с военным, почти час стояли под церковью с просьбами занести гроб погибшего в церковь.

"Нас не пускал "батюшка" Дуров, который и руководил сторонниками УПЦ, которые были в церкви", — говорит священник ПЦУ Виталий.

После длительного спора верующих московского патриархата вместе с их священником выгнали из церкви.

Похороны украинского воина прошли на украинском языке. Его отпевали священники ПЦУ. Это была первая служба на украинском языке в храме архистратига Михаила в Задубровке.

Следует отметить, что верующие этой церкви еще четыре года назад перешли в ПЦУ. У общества все документы на руках, но сторонники московского патриархата не пускали в церковь верующих украинской церкви и не позволяют проводить богослужения.

Напомним, с утра 8 апреля под церковью в селе Задубровка произошел конфликт между верующими. Священники московского патриархата не пускали в храм тело погибшего для отпевания. Мать погибшего военного со слезами на глазах просила пустить гроб в церковь.

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