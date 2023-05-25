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На Буковине сбили российский беспилотник: что известно о последствиях

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
947
Время на прочтение
1 мин
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На Буковине сбили российский беспилотник: что известно о последствиях

Фото: pixabay.com

Прошло без пострадавших.

Над территорией Черновицкой области ночью было 25 мая 04:18 был сбит беспилотник. Обломками дрона повреждены электросети. Некоторые жители Буковины остались без света.

Об этом сообщил руководитель Черновицкой областной военной администрации Руслан Запаранюк.

"Обломками повреждены две линии электропередач. В настоящее время отключены 140 абонентов в Днестровском районе", — говорится в сообщении главы ОВА.

Кроме того, в результате падения обломков возник пожар в гараже, а также повреждены три жилых дома. Запаранюк подчеркнул, что информация о пострадавших не поступала.

Как сообщалось, в ночь на 25 мая российские оккупанты атаковали беспилотником Буковину. Силам ПВО удалось сбить вражеский дрон. Всего ночью армия РФ атаковала Украину 36 дронами.

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Дата публикации
Просмотры
947
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