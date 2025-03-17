На Буковине семья отравилась грибами: женщина умерла, мужчина и сын – в больнице

Предварительно установлено, что накануне они ели грибы.
В городе Новоднестровск Черновицкой области семья отравилась грибами – мать умерла, отец и сын находятся в больнице.
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
Родственники потерпевших обратились в полицию, поскольку семья перестала выходить на связь. Спасатели решили взломать дверь квартиры.
Внутри обнаружили троих человек: 57-летнего мужчину, 47-летнюю женщину и 15-летнего сына. К сожалению, женщина уже не подавала признаков жизни, а мужчина и ребенок находились без сознания. Предварительно установлено, что накануне они ели грибы.
Работники ГСЧС призывают – если вы не уверены, что грибы съедобны – не употребляйте их и не покупайте грибы на стихийных рынках. При первых симптомах отравления следует немедленно обратиться к врачу. В таких случаях решаема каждая минута.
Ранее сообщалось, что в Запорожье госпитализировали трех человек после употребления грибов.
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