На Буковине семья отравилась грибами: женщина умерла, мужчина и сын – в больнице

В городе Новоднестровск Черновицкой области семья отравилась грибами – мать умерла, отец и сын находятся в больнице.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

Родственники потерпевших обратились в полицию, поскольку семья перестала выходить на связь. Спасатели решили взломать дверь квартиры.

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Внутри обнаружили троих человек: 57-летнего мужчину, 47-летнюю женщину и 15-летнего сына. К сожалению, женщина уже не подавала признаков жизни, а мужчина и ребенок находились без сознания. Предварительно установлено, что накануне они ели грибы.

Работники ГСЧС призывают – если вы не уверены, что грибы съедобны – не употребляйте их и не покупайте грибы на стихийных рынках. При первых симптомах отравления следует немедленно обратиться к врачу. В таких случаях решаема каждая минута.

Ранее сообщалось, что в Запорожье госпитализировали трех человек после употребления грибов.

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