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- Украина
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На Буковине семья с двумя маленькими детьми отравилась угарным газом: детали
Семья попала в реанимацию из-за отравления угарным газом. Среди пострадавших двое детей.
В Черновицкой области семья отравилась угарным газом, в результате чего четыре человека оказались в реанимации.
Об этом передает местное управление ГСЧС.
В Сторожинецкую больницу госпитализировали двоих детей 9 и 11 лет, а также их 44-летнюю мать и 51-летнего отца. Причина — отравление угарным газом из-за неисправности вентиляции и газового котла.
Спасатели напоминают, что угарный газ невидим, без запаха, но смертельно опасен. Поэтому ГСЧС призывает украинцев:
Регулярно проверяйте дымоходы, вентиляционные каналы и исправность газовых устройств.
Устанавливайте сигнализаторы угарного газа — они могут спасти жизнь!
При первых симптомах отравления — головная боль, тошнота, головокружение, затрудненное дыхание — немедленно обращайтесь к врачу.
Ранее сообщалось, что в Ровенской области угарным газом отравились две женщины и двое детей.