ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
95
Время на прочтение
1 мин

На Буковине семья с двумя маленькими детьми отравилась угарным газом: детали

Семья попала в реанимацию из-за отравления угарным газом. Среди пострадавших двое детей.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Отравление угарным газом

Отравление угарным газом / © Управление ГСЧС Украины во Львовской области

В Черновицкой области семья отравилась угарным газом, в результате чего четыре человека оказались в реанимации.

Об этом передает местное управление ГСЧС.

В Сторожинецкую больницу госпитализировали двоих детей 9 и 11 лет, а также их 44-летнюю мать и 51-летнего отца. Причина — отравление угарным газом из-за неисправности вентиляции и газового котла.

Спасатели напоминают, что угарный газ невидим, без запаха, но смертельно опасен. Поэтому ГСЧС призывает украинцев:

  • Регулярно проверяйте дымоходы, вентиляционные каналы и исправность газовых устройств.

  • Устанавливайте сигнализаторы угарного газа — они могут спасти жизнь!

  • При первых симптомах отравления — головная боль, тошнота, головокружение, затрудненное дыхание — немедленно обращайтесь к врачу.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области угарным газом отравились две женщины и двое детей.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
95
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie