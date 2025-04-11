На Буковине семья с двумя маленькими детьми отравилась угарным газом: детали

Отравление угарным газом / © Управление ГСЧС Украины во Львовской области

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В Черновицкой области семья отравилась угарным газом, в результате чего четыре человека оказались в реанимации.

Об этом передает местное управление ГСЧС.

В Сторожинецкую больницу госпитализировали двоих детей 9 и 11 лет, а также их 44-летнюю мать и 51-летнего отца. Причина — отравление угарным газом из-за неисправности вентиляции и газового котла.

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Спасатели напоминают, что угарный газ невидим, без запаха, но смертельно опасен. Поэтому ГСЧС призывает украинцев:

Регулярно проверяйте дымоходы, вентиляционные каналы и исправность газовых устройств.

Устанавливайте сигнализаторы угарного газа — они могут спасти жизнь!

При первых симптомах отравления — головная боль, тошнота, головокружение, затрудненное дыхание — немедленно обращайтесь к врачу.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области угарным газом отравились две женщины и двое детей.