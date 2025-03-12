На Буковине сгорел мужчина во время сжигания сухой травы: фото

За прошедшие сутки в Украине в результате поджогов травы выгорело 555 га земли.

В Черновицкой области спасатели ГСЧС при ликвидации пожара сухой травы обнаружили тело 76-летнего мужчины.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Несчастный случай произошел в селе Верхние Петровцы территориальной Петровецкой громады.

Фото: ГСЧС

Тем временем, в городе Черновцы получила травмы и ожоги 73-летняя женщина, которую спасатели обнаружили во время тушения сухой травы и кустарников на открытой территории.

Фото: ГСЧС

По информации ГСЧС, за прошедшие сутки, 11 марта, в Украине в результате поджога травы выгорело 555 га земли, всего произошло 871 возгорание.

Больше всего пожаров зафиксировано в Житомирской (107), Львовской (94) и Винницкой (83).

Напомним, ранее в Ивано-Франковской области спасатели обнаружили тело погибшей 83-летней женщины. По предварительной информации, она могла погибнуть в результате сжигания сухой травы.

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