На Буковине скандальный митрополит требовал у ТЦК "отдать ему детей": как отреагировали военные

Митрополит Банченский УПЦ МП Лонгин вместе с еще десятком человек протестовал под ТЦК и СП. Он заявил, что якобы его названный сын хочет мобилизовать.

Соответствующее видео он опубликовал на своем YouTube канале.

На нем митрополит обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, в котором рассказал, что "на войну забирают двух сирот".

Митроплит рассказывал об одном мужчине, у которого двое детей 3 и 4 лет и беременная жена, которая на днях должна родить.

Более того, он заявил, что беременная жена прождала мужа «целый день, голодная и под дождем» под стенами ТЦК, который он назвал «тюрьмой».

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"У меня 10 сыновей на войне. Три инвалида лежат дома в постели. Я хочу, чтобы нас послушал президент Украины. Я инвалид I группы" — заявил митрополит.

На еще одном видео Лонгин с требованием отдать детей блокирует движение служебного автомобиля и авто.

Что говорят военные

Как отметили в ТЦК и СП, мужчина, о котором рассказал Лонгин, не предоставил во время проверки документы, в том числе и о праве на отсрочку.

Его отвезли в объединенный центр мобилизации, где, по словам представителей ТЦК, он "вел себя адекватно".

" Жалоб по поводу действий военных мужчина также не имел. А после того, как он предоставил документы, ему оформили отсрочку," - говорится в сообщении военкомата.

В то время как, подчеркнули в ТЦК, митрополит пытался помешать мерам мобилизации, провоцировал конфликт и препятствовал движению транспорта.

Что известно о митрополите

Митрополит Лонгин (в мире Михаил Жар) является настоятелем Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП. Митрополит получил звание Героя Украины от президента Виктора Ющенко. Однако прославился он разными заявлениями.

Ранее мы писали, что к представителю омбудсмана в Закарпатской области обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее отца вроде бы незаконно задержали работники ТЦК, а после побоев он скончался.

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