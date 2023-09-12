На Буковине сняли забавное видео драки двух зайцев: встали на задние лапки и избивали друг друга

Так эти животные ведут себя в период заячьих свадеб.

В лесах Путильской громады Черновицкой области фотоловушка сняла забавное видео драки двух зайцев. Животные стали на задние лапки и избивали друг друга.

Об этом сообщили в Подольском лесном офисе ГП "Леса Украины".

Фотоловушка на Буковине сняла на видео момент конфликта двух зайцев. Животные на лесной лужайке стали на задние лапки и стали бить друг друга. Лесники отмечают, что такое чаще всего происходит в "брачный период", когда самцы устраивают драки за самок.

"Обычно такое явление можно увидеть в сезон заячьих свадеб. Самцы бурно сражаются друг с другом за самок. В пылу любовных страстей они встают на задние лапы и самозабвенно бьют друг друга передними лапами до тех пор, пока кто-то из них не уступит ", – говорится в сообщении.

Специалисты отметили, что брачный период у зайцев может отличаться в зависимости от их вида. Некоторые виды могут размножаться в любое время в течение года, а другие – весной и летом.

На Буковине сняли забавное видео драки двух зайцев

Напомним, пожарные спасли зайчонка, который едва не погиб из-за поджигателей травы.

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