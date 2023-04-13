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На Буковине сократили комендантский час: сколько будет продолжаться

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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287
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На Буковине сократили комендантский час: сколько будет продолжаться

Фото: Фотограф Максим Козменко

Сейчас комендантский час в области продолжается до 05:00.

В Черновицкой области с субботы, 15 апреля, продолжительность комендантского часа. Он будет длится на один час меньше.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

"Сегодня, 13 апреля, состоялось заседание Совета обороны Черновицкой области, на котором рассматривали ряд вопросов, среди которых и сокращение продолжительности комендантского часа", — говорится в сообщении.

По словам главы Буковины, с 15 апреля комендантский час в регионе продлится с 00:00 до 04:00. Пока он действует длится с 00:00 до 5:00.

Напомним, в некоторых регионах местные власти решили уменьшить продолжительность комендантского часа на Пасху. В частности, в Кировоградской области он продлится с 00:00 до 04:00, а в Хмельницкой области — с 00.00 до 3.00.

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Дата публикации
Просмотры
287
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