На Буковине спасатели достали тела трех мужчин из колодца — подробности от ГСЧС (фото)
В Черновицкой области трое мужчин погибли в колодце.
На Буковине, в селе Чуньков Черновицкого района, произошла трагедия — там трое мужчин погибли во время работ по очистке колодца.
Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области сообщает об этом в соцсетях.
По предварительной информации, мужчины спустились ко дну колодца в частном домохозяйстве и перестали подавать признаки жизни. Очевидцы немедленно обратились в Службу спасения.
На место прибыли спасатели Аварийно-спасательного отряда специального назначения и 15 государственной пожарно-спасательной части.
С помощью веревок и специального снаряжения они подняли тела погибших мужчин, 1971, 1997 и 1994 годов рождения. Несмотря на все усилия медиков, реанимационные мероприятия не принесли результатов.
Тела погибших передали стражам порядка для установления обстоятельств и причин смерти.
