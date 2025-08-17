На Буковине спасатели достали тела трех мужчин из колодца — подробности от ГСЧС (фото)

На Буковине трое мужчин погибли, спустившись в колодец

На Буковине, в селе Чуньков Черновицкого района, произошла трагедия — там трое мужчин погибли во время работ по очистке колодца.

Главное управление ГСЧС Украины в Черновицкой области сообщает об этом в соцсетях.

По предварительной информации, мужчины спустились ко дну колодца в частном домохозяйстве и перестали подавать признаки жизни. Очевидцы немедленно обратились в Службу спасения.

На место прибыли спасатели Аварийно-спасательного отряда специального назначения и 15 государственной пожарно-спасательной части.

С помощью веревок и специального снаряжения они подняли тела погибших мужчин, 1971, 1997 и 1994 годов рождения. Несмотря на все усилия медиков, реанимационные мероприятия не принесли результатов.

Тела погибших передали стражам порядка для установления обстоятельств и причин смерти.

Напомним, в Одесской области погибли люди в море. Как отметили в ОВА, море вынесло на берег фрагменты тел погибших.

Также там напомнили о четком перечне безопасных локаций для оздоровления.