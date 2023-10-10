На Буковине стоматолог отказался от мобилизации из-за заключения ВВК: его строго наказали

О своих болезнях мужчина узнал уже после получения повестки.

В Черновицкой области к 3 годам лишения свободы приговорили стоматолога, отказавшегося брать повестку без своего адвоката, настаивая на том, что "ВВК его полностью не осмотрела", а у него были сложные болезни. Таким образом мужчина уклонился от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Заставнивского районного суда Черновицкой области.

Мужчина дважды отказался от мобилизации

По данным суда, 4 мая 2022 года мужчина получил повестку для прохождения службы в армии во время мобилизации. ВВК сочла его годным к службе в ВСУ. Однако мужчина отказался отправляться в учебный центр.

В июле 2022 года он снова получил повестку, однако проигнорировал мобилизацию. Он посоветовал военкомам "оставить повестку себе".

Мужчина отказался от мобилизации, потому что якобы был болен

На суде подозреваемый сообщил, что в мае 2022 года ВВК признала его пригодным для службы в армии, однако мужчина настаивал, что проходил осмотр только у врача-офтальмолога и отказался подписывать повестку об отправке на службу в ВСУ, поскольку хотел, чтобы его осмотрели все медики. Когда мужчине вроде бы не разрешили выйти из военкомата, чтобы позвонить своему адвокату, он вызвал полицию.

27 июля он снова прибыл в военкомат, где ему пытались вручить повестку, однако он ее не взял, поскольку считал, что военно-врачебная комиссия полностью его не осмотрела. На суде подозреваемый заявил, что у него есть такие болезни, как: сенсибилизирующая астма, легочная недостаточность; множественные хрящевые грыжи; желчно-каменная болезнь с конкрементом, требующая хирургического вмешательства.

Свидетельство подозреваемого / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Работники военкомата и ВВК на суде заявили, что мужчина проходил упрощенную комиссию, поскольку он жаловался лишь на зрение, однако во время осмотра это не подтвердилось.

Факты отказа мужчины от повесток работники ТЦК и СП снимали на видео.

Мужчина внезапно заболел после получения двух повесток

Суд отметил, что мужчина не обращался в Центральную военно-врачебную комиссию для пересмотра заключения ВВК. Также все справки о его якобы болезни он получил уже после того, как ему пытались дважды вручить повестки, от которых тот отказался. Суд считает, что состояние здоровья призывника не могло так резко ухудшиться.

Судья учел и тот момент, что у мужчины хорошая характеристика: он работает стоматологом, воспитывает вместе с женой ребенка, содержит семью и раньше его не судили.

Мужчину признали виновным по ст. 336 УК Украины и приговорили к 3 годам лишения свободы.

Напомним, в Кривом Роге мужчина отказался от мобилизации, потому что "присягнул на верность России".

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