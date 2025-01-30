На Буковине сторонники УПЦ МП пожаловались правительству США на Украину: кричат ​​о "гонении"

Украинцы в комментариях отмечают, что такие "угрозы" и "шантаж" сторонников Московского патриархата идут в духе российской пропаганды и играют на руку Кремлю, оправдывающему войну якобы "защитой веры".

На Буковине прихожане УПЦ МП из села Подзахаричи записали видеообращение в правительство США, в частности вице-президента Джей Ди Венса, в котором пожаловались на "гонения".

Видео сторонники Московского патриархата опубликовали на странице в Facebook.

Прихожане МП пожаловались, что мол, в селе состоялось "фальшивое собрание" за "переход из православной веры к вере ПЦУ", решение которых они не признают. Интересно, что ПЦУ фанаты Z-патриарха Кирилла даже не признают православными.

Также поклонники Московской церкви в Украине утверждают, что якобы "готовится штурм храма", из-за чего могут "пролиться невинная кровь" и пострадать дети, женщины. Сторонники УПЦ МП пугают, что ПЦУ "наймет банду" и нападающие "могут бить арматурой по голове".

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Полицию они обвиняют в бездействии и якобы приверженности "боевикам в балаклавах".

Поэтому сторонники обращается к правительству США, а именно к вице-президенту США Джей Ди Венсу, с просьбой обратить внимание на эту ситуацию.

Также прихожане храма УПЦ МП заявили, что живущие в США буковинцы обратятся к госсекретарю Марку Рубио с письмом о "вопиющей дискриминации и унижении православных христиан в Подзахаричах и вообще в Украине".

Кроме того, сторонники Московского патриархата обещают жаловаться госпоже послу США в Украину Бриджит Бринк, а также утверждают, что пригласили мониторинговую группу ООН.

Пользователи соцсетей с негодованием прокомментировали подобный выпад МП.

Украинцы в комментариях отмечают, что такие "угрозы" и "шантаж" сторонников Московского патриархата идет в духе по выражению их Z-патриарха Кирилла, постоянно оправдывающего военные преступления РФ в Украине якобы "защитой канонического православия".

Ранее сообщалось, что в селе Пидзахаричи Черновицкой области проголосовали за переход от УПЦ МП к ВЦУ.

В комментарии "Суспільному" представитель ПЦУ священник Василий Левченко сообщил, что на собрании в Пидзахаричах присутствовали представители УПЦ МП. Однако они отказались регистрироваться и участвовать в голосовании, но мешали проводить собрание.

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