На Буковине стреляли у пограничника: 22-летний парень в тяжелом состоянии

Военный находится в сознании, однако состояние его здоровья тяжелое.
В Черновицкой области в ночь на 23 января 22-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение.
Об этом информирует УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко.
"Пострадавший пограничник сам лично доложил, что нуждается в медицинской помощи. Составом соседнего пограничного наряда была предоставлена первичная медицинская помощь. Впоследствии пограничник был госпитализирован в Путильскую больницу", — сказал спикер.
По его словам, военный находится в сознании, однако состояние его здоровья тяжелое. Пока неизвестно, что стало причиной ранения.
Напомним, что в сентябре 2021-го на Буковине нашли мертвым 24-летнего пограничника. Семья военного считает, что его намеренно убили.
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