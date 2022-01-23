На Буковине стреляли у пограничника: 22-летний парень в тяжелом состоянии

На Буковине стреляли у пограничника: 22-летний парень в тяжелом состоянии

Военный находится в сознании, однако состояние его здоровья тяжелое.

В Черновицкой области в ночь на 23 января 22-летний военнослужащий получил огнестрельное ранение.

Об этом информирует УНИАН со ссылкой на пресс-секретаря Черновицкого пограничного отряда Сергея Бровко.

"Пострадавший пограничник сам лично доложил, что нуждается в медицинской помощи. Составом соседнего пограничного наряда была предоставлена первичная медицинская помощь. Впоследствии пограничник был госпитализирован в Путильскую больницу", — сказал спикер.

По его словам, военный находится в сознании, однако состояние его здоровья тяжелое. Пока неизвестно, что стало причиной ранения.

Напомним, что в сентябре 2021-го на Буковине нашли мертвым 24-летнего пограничника. Семья военного считает, что его намеренно убили.

Читайте также: