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На Буковине священника оштрафовали на 102 тысячи гривен из-за хитрой схемы заработков на уклонистах

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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На Буковине священника оштрафовали на 102 тысячи гривен из-за хитрой схемы заработков на уклонистах

Священник переправлял ухилянцев за границу / Фото: pixabay.com

Священник вину признал и раскаялся.

В Буковине на 102 тысячи гривен оштрафовали священника Свято-Вознесенского мужского монастыря. Он вместе с сообщниками за 4 тысячи долларов переправляли уклонистов за границу.

Об этом говорится в приговоре Сторожинецкого районного суда.

По данным суда, священник и его сообщник подыскали трех мужчин, подлежащих мобилизации. Они за 4 тысячи долларов пообещали переправить их за границу.

После этого священник привез уклонистов на территорию монастыря. Далее он с сообщниками, ориентируясь на местности, вывез мужчин в границу с Румынией. Уклонистам удалось покинуть Украину.

На суде священник заключил соглашение с прокурором и признал вину. Суд учел это и то, что подозреваемый опекуется человеком с ограниченными возможностями.

Священника признали виновным по ст. 332 ч.2 УК Украины и оштрафовали на 102 тысяч грн.

Напомним, в пункте пропуска "Малые Селменцы" на Закарпатье пограничники 18 июля задержали гражданина Украины, который пытался незаконно попасть в Словакию. Юноша попытался пройти границу, чтобы избежать проверок.

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Дата публикации
Просмотры
690
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