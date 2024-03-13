На Буковине священники УПЦ МП отказались молиться на похоронах погибшего героя

Священники УПЦ Московского патриархата снова вляпались в скандал – на этот раз в Буковине они отказались молиться во время похорон погибшего военного.

Об этом сообщил священник ПЦУ Роман Грищук.

Также читайте СБУ объявила подозрение митрополиту УПЦ МП в Сумах: что он натворил

"Помните, как Онуфрий… пренебрег воинов в Верховной Раде (речь идет об инциденте 2015 г. в Верховной Раде, когда глава УПЦ МП Онуфрий вместе с двумя другими иерархами не встали во время чествования Героев Украины. – Ред.), демонстративно не вставая во время их уважения? А на Буковине есть такие, которые не только не встают, а демонстративно садятся, когда за Героя, отдавшего жизнь за Украину, читается Евангелие на украинском языке", — рассказал Роман Грищук.

По его словам, инцидент произошел в селе Коровия вблизи Черновцов. Церковь там принадлежит к Московскому патриархату, а богослужения отправляются на румынском языке, хотя половина села – украинцы.

Однако родственники погибшего героя решили, чтобы похороны защитника отправили священники ПЦУ на украинском языке. Священники УПЦ МП позволили это сделать, однако, по словам Грищука, "всячески демонстрировали пренебрежение к богослужению".

"К нашему удивлению, в храме было около 15 священников Московского патриархата и все они только показались из алтаря, положили по свече и зашли обратно.

Но молиться за воина они с нами отказались, не крестились, не кланялись, показательно презирали богослужение! Пересмеивались в алтаре с ребятами спортивного телосложения, которые непонятно что там делали. Верхом пренебрежения воином и молитвой за него было показательное приседание именно на Евангельском чтении, когда, наоборот, они должны стать на колени", – рассказал священник ПЦУ.

Роман Грищук добавил, что потом один из священников МП подошел к нему и хотел вырвать телефон со снятым видео, потому что, мол, не хочет, чтобы это видели люди.

Ранее сообщалось, что на Волыни супруга священника УПЦ МП заявила, что украинский язык — "некрасивый".

Читайте также: