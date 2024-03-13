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На Буковине священники УПЦ МП отказались молиться на похоронах погибшего героя

На Буковине священники УПЦ МП отказались молиться на похоронах погибшего героя

Скриншоты из видеозаписи похорон погибшего героя. Справа видно, как священник МП игнорируют богослужение

По словам священника ПЦУ, во время похорон погибшего военного клирики УПЦ МП "показательно презирали богослужения".

Священники УПЦ Московского патриархата снова вляпались в скандал – на этот раз в Буковине они отказались молиться во время похорон погибшего военного.

Об этом сообщил священник ПЦУ Роман Грищук.

"Помните, как Онуфрий… пренебрег воинов в Верховной Раде (речь идет об инциденте 2015 г. в Верховной Раде, когда глава УПЦ МП Онуфрий вместе с двумя другими иерархами не встали во время чествования Героев Украины. – Ред.), демонстративно не вставая во время их уважения? А на Буковине есть такие, которые не только не встают, а демонстративно садятся, когда за Героя, отдавшего жизнь за Украину, читается Евангелие на украинском языке", — рассказал Роман Грищук.

По его словам, инцидент произошел в селе Коровия вблизи Черновцов. Церковь там принадлежит к Московскому патриархату, а богослужения отправляются на румынском языке, хотя половина села – украинцы.

Однако родственники погибшего героя решили, чтобы похороны защитника отправили священники ПЦУ на украинском языке. Священники УПЦ МП позволили это сделать, однако, по словам Грищука, "всячески демонстрировали пренебрежение к богослужению".

"К нашему удивлению, в храме было около 15 священников Московского патриархата и все они только показались из алтаря, положили по свече и зашли обратно.

Но молиться за воина они с нами отказались, не крестились, не кланялись, показательно презирали богослужение! Пересмеивались в алтаре с ребятами спортивного телосложения, которые непонятно что там делали. Верхом пренебрежения воином и молитвой за него было показательное приседание именно на Евангельском чтении, когда, наоборот, они должны стать на колени", – рассказал священник ПЦУ.

Роман Грищук добавил, что потом один из священников МП подошел к нему и хотел вырвать телефон со снятым видео, потому что, мол, не хочет, чтобы это видели люди.

Ранее сообщалось, что на Волыни супруга священника УПЦ МП заявила, что украинский язык — "некрасивый".

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