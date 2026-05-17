На Буковине тракторный прицеп раздавил мужчину во время ремонта

Обстоятельства трагедии устанавливает специальная комиссия / © ГУНП в Рівненській області

Реклама

В Буковине произошел смертельный случай во время ремонта сельскохозяйственной техники.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по труду.

«При устранении неисправности гидравлического механизма прицепа трактора водитель выполнял работы под поднятым прицепом. В этот момент конструкция внезапно опустилась и придавила мужчину. От полученных травм он погиб на месте», — говорится в сообщении.

Реклама

Обстоятельства трагедии устанавливает специальная комиссия. Специалисты отмечают, что подобные случаи чаще всего происходят из-за нарушений правил безопасности.

Напомним, в Полтавской области автобус раздавил собственного водителя, он скончался на месте от полученных травм.

Новости партнеров