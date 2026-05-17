На Буковине тракторный прицеп раздавил мужчину во время ремонта
Трагедия произошла при выполнении работ по ремонту гидравлического механизма тракторного прицепа.
В Буковине произошел смертельный случай во время ремонта сельскохозяйственной техники.
Об этом сообщает Государственная служба Украины по труду.
«При устранении неисправности гидравлического механизма прицепа трактора водитель выполнял работы под поднятым прицепом. В этот момент конструкция внезапно опустилась и придавила мужчину. От полученных травм он погиб на месте», — говорится в сообщении.
Обстоятельства трагедии устанавливает специальная комиссия. Специалисты отмечают, что подобные случаи чаще всего происходят из-за нарушений правил безопасности.
Напомним, в Полтавской области автобус раздавил собственного водителя, он скончался на месте от полученных травм.