Украина
На Буковине тракторный прицеп раздавил мужчину во время ремонта

Трагедия произошла при выполнении работ по ремонту гидравлического механизма тракторного прицепа.

© ГУНП в Рівненській області

В Буковине произошел смертельный случай во время ремонта сельскохозяйственной техники.

Об этом сообщает Государственная служба Украины по труду.

«При устранении неисправности гидравлического механизма прицепа трактора водитель выполнял работы под поднятым прицепом. В этот момент конструкция внезапно опустилась и придавила мужчину. От полученных травм он погиб на месте», — говорится в сообщении.

Обстоятельства трагедии устанавливает специальная комиссия. Специалисты отмечают, что подобные случаи чаще всего происходят из-за нарушений правил безопасности.

Напомним, в Полтавской области автобус раздавил собственного водителя, он скончался на месте от полученных травм.

