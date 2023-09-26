На Буковине у мужчин конфисковали имущество и отправили в тюрьму из-за уклонистов: что они натворили

В Черновицкой области к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества (кроме жилья) приговорили мужчин, которые помогали уклонистам бежать в Румынию, однако их задержали пограничники.

Об этом говорится в приговорах Сторожинецкого районного суда Черновицкой области.

По данным суда, оба подозреваемых – жители пограничного с. Ижовцы Сторожинецкого района Черновицкой области. Они и еще один неустановленный человек решили начать зарабатывать на уклонистах.

Сообщник мужчин в начале декабря 2022 передал одному подозреваемому 450 евро, а другому — 400. За это жители села должны были провести через границу двух уклонистов. Однако в 200 метрах от украинско-румынской границы, в лесу, уклонистов и переправщиков задержали пограничники.

Материалы дела одного из подсудимых / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

На суде оба мужчины вину признали и раскаялись. Один из них заявил, что перечислит залог в размере 161040 грн. в помощь Вооруженных сил Украины. Другой подтвердил, что тоже намерен перечислить залог – 80 520 грн в помощь украинской армии.

Сторожинецкий районный суд признал обоих мужчин виновными по ст.332 ч.3 УК Украины (пересечение государственной границы Украины без законных оснований в условиях особого периода или правового режима военного положения). Их приговорили к 2 годам лишения свободы с конфискацией имущества, кроме жилья. Этот приговор можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Тернополе мобилизованный получил 5 лет тюрьмы.

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