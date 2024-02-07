На Буковине у пограничной реки нашли тело мужчины, который хотел попасть в Румынию

Погибшим оказался житель Харьковщины, 1982 года рождения.
В Черновицкой области на берегу реки Прут нашли тело мужчины, который хотел попасть в Румынию.
Об этом передает Госпогранслужба.
Пограничники получили информацию от румынских коллег об обнаружении ими в реке Прут тела мужчины. Тело нашли напротив участка отдела пограничной службы "Мамалыга".
Погибшим оказался гражданин Украины 1982 года, житель Харьковской области. В настоящее время румынские правоохранители устанавливают причины и обстоятельства гибели.
В ГПСУ не исключают, что мужчина пытался незаконно попасть в Румынию, пересек реку.
"Речной участок границы – опасен для вашей жизни и здоровья. Призываем воздержаться от незаконных путешествий", – подчеркнули пограничники.
Напомним, что на Закарпатье уклонисты очень часто пытаются вплавь переправиться через Тису, которая местами служит границей с Румынией и Венгрией.
В январе этого года ГПСУ отчитывалась, что с начала полномасштабного вторжения в реке Тиса в Закарпатье утонули 19 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу.
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