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На Буковине у пограничной реки нашли тело мужчины, который хотел попасть в Румынию

На Буковине у пограничной реки нашли тело мужчины, который хотел попасть в Румынию

Уклонист из Харьковщины утонул, убегая в Румынию / Фото: http://dpsu.gov.ua/

Погибшим оказался житель Харьковщины, 1982 года рождения.

В Черновицкой области на берегу реки Прут нашли тело мужчины, который хотел попасть в Румынию.

Об этом передает Госпогранслужба.

Пограничники получили информацию от румынских коллег об обнаружении ими в реке Прут тела мужчины. Тело нашли напротив участка отдела пограничной службы "Мамалыга".

Погибшим оказался гражданин Украины 1982 года, житель Харьковской области. В настоящее время румынские правоохранители устанавливают причины и обстоятельства гибели.

В ГПСУ не исключают, что мужчина пытался незаконно попасть в Румынию, пересек реку.

© http://dpsu.gov.ua/
Фото: http://dpsu.gov.ua/

"Речной участок границы – опасен для вашей жизни и здоровья. Призываем воздержаться от незаконных путешествий", – подчеркнули пограничники.

© http://dpsu.gov.ua/
Фото: http://dpsu.gov.ua/

Напомним, что на Закарпатье уклонисты очень часто пытаются вплавь переправиться через Тису, которая местами служит границей с Румынией и Венгрией.

В январе этого года ГПСУ отчитывалась, что с начала полномасштабного вторжения в реке Тиса в Закарпатье утонули 19 мужчин, пытавшихся незаконно пересечь границу.

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