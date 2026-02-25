ТСН в социальных сетях

Украина
172
2 мин

На Буковине уклонисты в "скорой" и форме медиков убегали за границу: как их "раскусили"

На Буковине разоблачили схему переправки мужчин на поддельной «скорой»

Дмитрий Гулийчук
Креативный трансфер уклонистов на Буковине: в «скорой» и форме медиков — чем все завершилось

Креативный трансфер уклонистов на Буковине: в «скорой» и форме медиков — чем все завершилось / © Госпогранслужба

В Черновицкой области уклонисты придумали новую креативную схему, как бежать в Румынию. Они взяли скорую и переоделись в форму фельдшеров и врачей.

Об этом передают Госпогранслужба и Черновицкая областная прокуратура.

43-летний житель Харьковщины организовал переправку за границу пятерых мужчин. Четверо из них — жители Киевской области, еще один — из Запорожья.

Подозреваемый забрал всех пятерых «клиентов» из одной из гостиниц Киева, где они раньше времени поселились.

«Делок» надел спецодежду работника «скорой» и использовал бус, замаскированный под карету экстренной медицинской помощи — с соответствующими наклейками, проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.

Пассажирам приказали выключить мобильные телефоны. Во время движения по направлению украинско-румынской границы водитель на блокпостах включал проблесковые маячки и сирену, рассчитывая избежать проверки.

По замыслу, водитель должен был довезти пятерых «клиентов» как можно ближе к границе и дальше указать им пеший путь в Румынию в обход пунктов пропуска и пограничных нарядов.

Такие «услуги» стоили уклонистам от 7 000 до 13 500 долларов США с человека. Расчет производился исключительно заранее на криптогаманец. В общей сложности мужчины заплатили почти 50 000 долларов США.

Однако стражи порядка «раскусили», что это не настоящая «скорая», и задержали уклонистов во время движения.

/ © Госпогранслужба

© Госпогранслужба

Водителю грозит уголовная ответственность, на остальных участников составлены админпротоколы. В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.

Мужчина, задержанный за незаконную переправку людей в Румынию

Мужчина, задержанный за незаконную переправку людей в Румынию

© Госпогранслужба

Ранее сообщалось, что сержанты ТЦК возили уклонистов из Ивано-Франковской области до границы на служебном авто.

Также мы писали, что на Буковине поп УПЦ МП с сообщником переправляли уклонистов в Румынию.

172
