Дата публикации
-
Категория
Украина
Количество просмотров
- 172
Время на прочтение
- 2 мин
На Буковине уклонисты в "скорой" и форме медиков убегали за границу: как их "раскусили"
На Буковине разоблачили схему переправки мужчин на поддельной «скорой»
В Черновицкой области уклонисты придумали новую креативную схему, как бежать в Румынию. Они взяли скорую и переоделись в форму фельдшеров и врачей.
Об этом передают Госпогранслужба и Черновицкая областная прокуратура.
43-летний житель Харьковщины организовал переправку за границу пятерых мужчин. Четверо из них — жители Киевской области, еще один — из Запорожья.
Подозреваемый забрал всех пятерых «клиентов» из одной из гостиниц Киева, где они раньше времени поселились.
«Делок» надел спецодежду работника «скорой» и использовал бус, замаскированный под карету экстренной медицинской помощи — с соответствующими наклейками, проблесковыми маячками и звуковыми сигналами.
Пассажирам приказали выключить мобильные телефоны. Во время движения по направлению украинско-румынской границы водитель на блокпостах включал проблесковые маячки и сирену, рассчитывая избежать проверки.
По замыслу, водитель должен был довезти пятерых «клиентов» как можно ближе к границе и дальше указать им пеший путь в Румынию в обход пунктов пропуска и пограничных нарядов.
Такие «услуги» стоили уклонистам от 7 000 до 13 500 долларов США с человека. Расчет производился исключительно заранее на криптогаманец. В общей сложности мужчины заплатили почти 50 000 долларов США.
Однако стражи порядка «раскусили», что это не настоящая «скорая», и задержали уклонистов во время движения.
Водителю грозит уголовная ответственность, на остальных участников составлены админпротоколы. В настоящее время устанавливаются другие лица, причастные к преступлению.
Ранее сообщалось, что сержанты ТЦК возили уклонистов из Ивано-Франковской области до границы на служебном авто.
Также мы писали, что на Буковине поп УПЦ МП с сообщником переправляли уклонистов в Румынию.