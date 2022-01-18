На Буковине ураган повредил две старинные ветряные мельницы в музее под открытым небом: фото

Сильный ветер сдвинулся с места ветряную мельницу, которой уже более 100 лет. Если бы она упала, то восстановить ее уже бы не смогли.
Сильный ветер в Черновицкой области повредил несколько экспонатов музея под открытым небом. Ураган сорвал крылья у одного старинного ветряка, а у другого — повредил крышу, а также ветер опрокинул хозяйственное здание и голубятник.
Об этом агентству АСС рассказал директор Черновицкого областного музея народной архитектуры и быта Иван Пилат.
Один из ветряков сдвинулся с места. Он был построен еще в 1920 годах и перевезен из с. Рукшин.
"Он был в очень опасном положении, ведь фактически балансировал на земле. Это многотонное и очень сложное сооружение и если бы оно упало, то восстановлению бы уже не подлежало. Поэтому с помощью спасателей ветряную мельницу укрепили и зафиксировали", — рассказал директор музея.
На следующий день, 17 января, с помощью спецтехники ветряную мельницу установили на место. Сейчас в музее решают, как провести капитальное укрепление и ремонт экспонатов.
Читайте также:
- Во Львовской области на женщину во время непогоды упало огромное дерево
- В Украине бурлила непогода: шквальный ветер валил деревья, рвал электропровода и срывал крыши
- Резкие "прыжки" температуры с грозами и ветрами: климатолог предупредила украинцев о необычной погоде летом-2022