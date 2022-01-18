На Буковине ураган повредил две старинные ветряные мельницы в музее под открытым небом: фото

На Буковине ураган повредил две старинные ветряные мельницы в музее под открытым небом: фото

Сильный ветер сдвинулся с места ветряную мельницу, которой уже более 100 лет. Если бы она упала, то восстановить ее уже бы не смогли.

Сильный ветер в Черновицкой области повредил несколько экспонатов музея под открытым небом. Ураган сорвал крылья у одного старинного ветряка, а у другого — повредил крышу, а также ветер опрокинул хозяйственное здание и голубятник.

Об этом агентству АСС рассказал директор Черновицкого областного музея народной архитектуры и быта Иван Пилат.

Один из ветряков сдвинулся с места. Он был построен еще в 1920 годах и перевезен из с. Рукшин.

"Он был в очень опасном положении, ведь фактически балансировал на земле. Это многотонное и очень сложное сооружение и если бы оно упало, то восстановлению бы уже не подлежало. Поэтому с помощью спасателей ветряную мельницу укрепили и зафиксировали", — рассказал директор музея.

фото/Черновицкий областной музей народной архитектуры и быта

На следующий день, 17 января, с помощью спецтехники ветряную мельницу установили на место. Сейчас в музее решают, как провести капитальное укрепление и ремонт экспонатов.

фото/Черновицкий областной музей народной архитектуры и быта

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