На Буковине утонул 4-летний ребенок: тело в пруду обнаружил дедушка мальчика

Обстоятельства этого события устанавливает следственно-оперативная группа.

13 июля в полицию обратился житель села Новые Бросковцы (Сторожинецкий район Черновицкой области) и сообщил о том, что неподалеку от своего дома в пруду нашел тело своего внука, который утонул.

Как сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области, по факту несчастного случая следователи полиции начали уголовное производство.

Правоохранители опросили заявителя и выяснили, что сегодня вечером житель села Новые Бросковцы приехал на тракторе домой и заметил своего 4-летнего внука, который играл во дворе. Когда буковинец припарковал свое транспортное средство и пришел в дом, мальчика уже не было. Родственники сразу бросились на поиски малолетнего ребенка. В течение десяти минут дедушка нашел и вытащил тело своего внука, который утонул в пруду возле дома.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) с пометкой "Несчастный случай" Уголовного кодекса Украины. Правоохранители направили тело для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Полицейские обращаются к родителям с просьбой внимательнее следить за своими детьми и не оставлять их без присмотра, особенно у водоемов, чтобы не допустить трагических последствий.

Напомним, на пляже в Одессе люди загорали и купались рядом с трупом. Утопленника достали из моря и просто накрыли простыней.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку