На Буковине в детском доме-интернате скончался ребенок: детали трагедии
Медсестра интерната не оказала необходимую медицинскую помощь ребенку.
В Черновицкой области в специализированном детском доме-интернате умер девятилетний воспитанник.
Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура в Facebook
По данным следствия, при исполнении служебных обязанностей медсестра заведения не оказала необходимую медицинскую помощь ребенку. Из-за несвоевременного реагирования состояние малолетнего резко ухудшилось, и спасти его не удалось.
При процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры медицинской работнице интерната сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по ч. 2 ст. 140 УК Украины, что привело к смерти пациента.
