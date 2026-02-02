На Буковине в детском доме-интернате скончался ребенок: детали трагедии

Ребенок

В Черновицкой области в специализированном детском доме-интернате умер девятилетний воспитанник.

Об этом сообщила Черновицкая областная прокуратура в Facebook

По данным следствия, при исполнении служебных обязанностей медсестра заведения не оказала необходимую медицинскую помощь ребенку. Из-за несвоевременного реагирования состояние малолетнего резко ухудшилось, и спасти его не удалось.

При процессуальном руководстве Черновицкой окружной прокуратуры медицинской работнице интерната сообщено о подозрении в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей по ч. 2 ст. 140 УК Украины, что привело к смерти пациента.

