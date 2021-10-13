На Буковине в "скорой" умер итальянец, которому отказали в госпитализации две больницы

На Буковине в "скорой" умер итальянец, которому отказали в госпитализации две больницы

72-летний мужчина, которого в крайне тяжелом состоянии часа возили по больницам, скончался по дороге до третьей клиники.

В Черновицкой области в машине скорой помощи умер 72-летний гражданин Италии. В реанимации Сторожинецкой районной и Черновицкой областной больнице ему отказали в госпитализации.

Об этом сообщают журналисты ТСН.

72-летний мужчина упал в диабетическую кому. Родственники вызвали "скорую помощь", которая немедленно повезла пациента к Сторожинецкой больницы. Впрочем, там объяснили, что помочь не могут, ведь заведение ковидное и реанимация заполнена.

Медики "скорой" двинулись в областную больницу, расположенную в 25 километрах. Однако и там из-за пандемии больного направили в другое учреждение. Наконец, мужчина, которого в крайне тяжелом состоянии 2 часа возили по больницам, скончался по дороге в третью клинику. Кто виноват в этой смерти — теперь выясняют в Областном департаменте здравоохранения.

"Пытались реанимировать, но сейчас есть такие обострения состояний, что предоставить качественную медицинскую помощь в автомобиле скорой помощи невозможно, надо это делать в условиях стационара. В стационар не приняли. Аргумент — то, что сейчас эта больница ковидная", — рассказал директор Черновицкого центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Владимир Еленев.

Напомним, что ситуация с распространением коронавируса в Киеве стремительно ухудшается. Отделение столичных больниц, принимающих больных COVID-19, заполнены почти на 47%.

Ранее в Министерстве здравоохранения объяснили, при каких симптомов и в каком состоянии пациенту может потребоваться госпитализация.

Новости Украины: в музыкально-драматическом театре Черновцов произошла вспышка коронавируса Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку