На Буковине ветер сорвал крышу гимназии: учеников перевели на дистанционное обучение (фото)

По словам главы Сторожинецкой громады, для восстановления кровли потратят 340 тысяч гривен.
Сегодня, 1 декабря, в селе Банилов-Подгорный Черновицкой области ветер сорвал часть крыши гимназии. Ненастье повредило кровлю из металлочерепицы и часть деревянных брусьев.
Об этом сообщил глава Сторожинецкой громады Игорь Матейчук, пишет "Суспильне".
Из-за поврежденной кровли учебного заведения учеников перевели на дистанционное обучение.
В гимназии уже приступили к ремонтным работам, для восстановления кровли, по словам главы громады, потратят 340 тысяч гривен.
Напомним, сильный ветер обесточил 21 населенный пункт в Ивано-Франковской области.
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