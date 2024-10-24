На Буковине во время сжигания сухой травы задохнулся и умер мужчина. Тело 65-летнего мужчины в поле обнаружила соседка.

Об этом сообщили в ГСЧС.

Жители села Кошуляны Днестровского района рассказали, что, скорее всего, в результате сжигания сухой травы погиб 65-летний мужчина. Тело погибшего обнаружила соседка. Она и сообщила о несчастном случае в полицию.

"Пожар имел незначительную площадь, поэтому он самоликвидировался. На место происшествия пожарно-спасательные подразделения не вызывались. Тело погибшего отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", — говорится в сообщении ГСЧС Буковины.

По факту смерти человека правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 115 УК Украины (убийство с примечанием несчастный случай). Судебно-медицинские эксперты устанавливают точную причину смерти.

Напомним, в Одесской области женщина погибла в огне, вспыхнувшем в траве и мусоре на ее собственном подворье.

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