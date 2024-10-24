Тело погибшего отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.
На Буковине во время сжигания сухой травы задохнулся и умер мужчина. Тело 65-летнего мужчины в поле обнаружила соседка.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Жители села Кошуляны Днестровского района рассказали, что, скорее всего, в результате сжигания сухой травы погиб 65-летний мужчина. Тело погибшего обнаружила соседка. Она и сообщила о несчастном случае в полицию.
"Пожар имел незначительную площадь, поэтому он самоликвидировался. На место происшествия пожарно-спасательные подразделения не вызывались. Тело погибшего отправлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", — говорится в сообщении ГСЧС Буковины.
По факту смерти человека правоохранители возбудили уголовное производство по ст. 115 УК Украины (убийство с примечанием несчастный случай). Судебно-медицинские эксперты устанавливают точную причину смерти.
Напомним, в Одесской области женщина погибла в огне, вспыхнувшем в траве и мусоре на ее собственном подворье.
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