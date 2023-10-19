На Буковине военные получили "боевую" задачу от командира: сделать ремонт в его доме

По документам сержант и солдат находились на передовых позициях и получали доплаты за участие в “боевых действиях”.

Командир одной из воинских частей в Черновицкой области поручил подчиненным произвести капитальный ремонт в собственном доме. При этом военные получали все выплаты в полном объеме, включая боевые доплаты — 100 тысяч грн.

Об этом сообщили в четверг, 19 октября, в пресс-службе ГБР.

“Большинство личного состава батальона выполняет боевые задания на Востоке страны. Однако фигуранты договорились между собой о "взаимовыгодном" соглашении. Вместо защиты страны двое подчиненных командира остались на Буковине, чтобы производить ремонт в его частном доме”, — говорится в сообщении.

Правоохранители провели ряд обысков, изъяли документацию и задержали двух "ремонтников".

По документам сержант и солдат находились на передовых позициях и получали доплаты за участие в “боевых действиях”.

Командиру воинской части объявили подозрение в превышении власти, совершенном в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины), сержанту и солдату – в уклонении от военной службы в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины) .

На Буковине сотрудники ДБР объявили подозрение командиру воинской части / Фото: Государственное бюро расследований

Теперь командиру воинской части грозит до 12 лет лишения свободы, а его подчиненным – до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Ивано-Франковской области сотрудник военкомата наладил противоправную схему фиктивной военной службы для футболистов.

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