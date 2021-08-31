На Буковине возобновляют масштабную операцию по поиску пропавшего грибника, которую приостанавливали на ночь

Мужчину ищут уже шестые сутки.

В эти минуты на Буковине возобновляют масштабную операцию по поиску пропавшего грибника. На ночь ее приостанавливали.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 31 августа.



60-летнего мужчину, который потерялся в густых зарослях, ищут уже шестые сутки. Последний раз Александра видели еще в среду, 25 августа, двое мужчин, с которыми он пошел по грибы. Всего за час в лесу они поняли, что потеряли товарища. Телефон он забыл в автомобиле.

Несколько сотен спасателей, лесников и волонтеров обошли более тысячи гектаров территории, впрочем, пока бесполезно. Поиски усложнили дожди. Предполагают, что грибник мог выйти из леса и случайно пересечь румынскую границу неподалеку. Родственники же уверяют — мужчина хорошо ориентировался в лесу, поэтому, беспокоятся, что ему могло стать плохо. Поисковики говорят — шансы спасти Александра высоки. Ведь сейчас тепло, а в лесу есть ягоды и ручьи.

Новости Украины: на Буковине восстанавливают масштабную операцию по поиску пропавшего грибника

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