На Буковине вспыхнула стрельба: что известно о стычке людей в камуфляже и гражданских (видео)

Стычка между людьми в военной форме и гражданскими в селе Мамалыга на Буковине / © скриншот с видео

Реклама

Дополнено новыми материалами

В Черновицкой области 19 февраля возникла стрельба и драка с участием людей в военной форме и гражданских. В полиции объяснили, что инцидент произошел во время задержания мужчины, который был в розыске.

Об этом сообщили местные телеграм-каналы и полиция Черновицкой области.

В соцсетях появился ролик, на котором видно мужчин в военной форме и людей в штатском. Началась драка и в этот момент раздались несколько выстрелов. На кадрах также слышны крики женщин и мужчин.

Реклама

В полиции заявили, что инцидент произошел 19 февраля в селе Мамалыга. Там проходили мероприятия по разоблачению 39-летнего жителя Днестровского района, который находился в розыске «за совершение преступления против установленного порядка несения военной службы». Неизвестные заблокировали движение служебного транспора и оказывали активное сопротивление законным требованиям правоохранителей.

Работник спецподразделения полиции Буковины сделал предупредительные выстрелы в воздух из огнестрельного оружия, чтобы прекратить противоправные действия и разблокировать движение. Правоохранители утверждают, что обошлось без пострадавших.

По данному факту будет проведена служебная проверка. Действиям граждан будет дана правовая оценка.

Дата публикации 11:38, 19.02.26 Количество просмотров 41 В Черновицкой области произошла стрельба

К слову, 7 февраля в Черновцах во время проверки документов произошел конфликт между представителями ТЦК и гражданским. По официальным данным, пассажир авто отказался предоставить документы, вел себя агрессивно и ранил военнослужащего острым предметом. В ответ военный-ветеран боевых действий применил травматическое оружие. Нападавшего задержала полиция, по факту инцидента продолжается служебное расследование.