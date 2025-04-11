На Буковине взяли под стражу 18-летнего парня, которого подозревают в избиении до смерти девушки: что он говорит

18-летний буковинец, подозреваемый в избиении девушки / © Суспільне

Реклама

На Буковине 18-летнего парня, подозреваемого в избиении до смерти 27-летней женщины из Глыбокой Черновицкой области, взяли под стражу до 9 июня без возможности внести залог. Несколькими часами ранее ему сообщили о подозрении — в нанесении тяжелых травм, повлекших смерть.

Об этом сообщило «Суспільне» из зала Глыбокского районного суда.

В суде подозреваемый возразил, что был в отношениях с погибшей. Утверждает, что были знакомы. Также сказал, что не помнит часть вечера, потому что выпил алкоголь, который влияет на его память.

Реклама

«Я проснулся. Ушел рано на автобус. Уехал в Черновцы. Она мне позвонила, сказала, чтобы мы встретились: пошли в кинотеатр, в ресторан и что она должна пойти к косметологу. Мы пошли с ней в ресторан, посидели там. Она ушла на процедуру. Затем мы с ней собрались и пошли в ресторан. Выпили алкоголь. Потом пошли в кинотеатр», — рассказывает парень.

По словам подозреваемого, он не помнит, что произошло после кинозала. Также не помнит, откуда у женщины могли появиться синяки.

«Я помню, как нес ее на спине. До первой хаты я ее дотащил, попросил мужчину вынести чашку воды. На нее вылить. Я позвонил маме, она приехала. Мы вызвали скорую. Пока скорая приехала, мы отвезли ее в больницу», — говорит он.

В суде подозреваемый сказал, что очень сожалеет, что так произошло и просил, чтобы мерой пресечения избрали домашний арест.

«Я очень сожалею, что так вышло. Я не собираюсь никуда убегать. Прошу домашний арест», — сообщил он.

Что говорит подруга погибшей

Подруга погибшей Кристина Дручук рассказала, что раньше пара была в отношениях, с января уже нет.

«Дорогой домой их вез таксист, который оставивший их при заезде в Глыбокую возле заправки. Там они вышли. Я не понимаю, почему там, потому что Виктория проживает совсем в другом конце Глыбокого. Они [парень с родителями] привезли ее в больницу, а затем позвонили по телефону ее отцу. Папа приехал и увидел ее избитую, в болоте, крови», — рассказывает Дручук.

Что известно о подозрении

По заключению судебно-медицинской экспертизы, жительница Глыбокой умерла от закрытой внутричерепной травмы, которая возникла, потому что женщине нанесли телесные повреждения. Об этом сообщили в Нацполиции.

По информации полиции, в ходе следствия правоохранители собрали доказательства, которые являлись основанием сообщить подозрение.

«У него отобраны образцы 6 апреля. В момент поступления заявления с ним проведены все необходимые следственные розыскные действия, которые делают невозможным утрату этих следов. Все сделано сразу. Эта травма является причиной смерти», — сообщил заместитель начальника следственного управления Сергей Бузумурга.

Санкция статьи предусматривает от семи до десяти лет заключения.

Мотивы и детали преступления устанавливаются.

Напомним, ранее отец умершей Виктории Тоненчук рассказал шокирующие подробности убийства дочери. Мужчина отметил, что несколько месяцев назад парень уже поднимал руку на Викторию, но тогда дело закрыли по договоренности сторон. Мужчина сожалеет, что его дочь решила простить своего обидчика в прошлый раз. «Первый раз — в январе, на праздники. А это второй раз, уже смертельно», — сказал он.

Читайте также