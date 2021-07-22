На Буковине за сутки трое мужчин совершили самоубийство: все они повесились

На Буковине за сутки трое мужчин совершили самоубийство: все они повесились

Их тела передали на экспертизу.

В Черновицкой области при сутки трое мужчин совершили суицид. Все они повесились.

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Об этом сообщает АСС со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Самому молодому самоубийце — 35 лет. Он покончил с жизнью в Вижнице. В селе Луковица совершил самоубийство 50-летний буковинец, а в Черновцах повесился 59-летний мужчина.

Тела всех мужчин полиция передала для следственно-медицинской экспертизы.

Почему они свели счеты с жизнью — пока неизвестно.

Напомним, в Тернопольской области мужчина попытался совершить суицид и выпил 50 таблеток.

Что делать, если вы стали свидетелем попытки суицида

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