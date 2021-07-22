На Буковине за сутки трое мужчин совершили самоубийство: все они повесились

Их тела передали на экспертизу.
В Черновицкой области при сутки трое мужчин совершили суицид. Все они повесились.
Об этом сообщает АСС со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Самому молодому самоубийце — 35 лет. Он покончил с жизнью в Вижнице. В селе Луковица совершил самоубийство 50-летний буковинец, а в Черновцах повесился 59-летний мужчина.
Тела всех мужчин полиция передала для следственно-медицинской экспертизы.
Почему они свели счеты с жизнью — пока неизвестно.
Напомним, в Тернопольской области мужчина попытался совершить суицид и выпил 50 таблеток.