Украина
120
1 мин

На Буковине задержали детей, которые помогали уклоняющимся бежать в ЕС: чем все закончилось

В приграничной зоне обнаружили школьников, которые за деньги помогали уклоняющимся.

Фото автора: Дарья Щербак Дарья Щербак
Граница

На Буковине пограничники разоблачили попытку незаконного пересечения госграницы с Румынией с участием несовершеннолетних.

Об этом сообщили в ГПСУ.

В приграничном районе задержаны четыре человека, среди которых были двое подростков 2009 и 2010 годов рождения. По данным пограничной службы, ребята сопровождали двух взрослых мужчин, заплативших по €5000, чтобы нелегально попасть в Европейский Союз.

Впоследствии неподалеку от пограничники обнаружили еще один автомобиль, в котором находились двое юношей 2008 и 2009 годов рождения. Именно они должны ожидать возвращения проводников после завершения «операции» и обеспечить им отступление.

Несовершеннолетних нарушителей передали родителям. Взрослые, пытавшиеся незаконно пересечь границу, уже привлечены к административной ответственности. В настоящее время продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают личность организатора схемы.

Напомним, 7 августа, в Закарпатье по неизвестным причинам застрелился пограничник. В настоящее время на месте происшествия работает полиция.

Местный журналист Виталий Глагола сообщил, что инцидент произошел сегодня около 12:00 на ВВС «Паладь-Комаровке». Другие подробности пока неизвестны.

