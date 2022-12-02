На Буковине запретили новогоднюю иллюминацию: что известно

Также ограничение касается освещения улиц во время комендантского часа.

В Черновицкой области запретили использовать новогоднюю иллюминацию на домах, парках, скверах, деревьях, кустах и других сооружениях. Однако разрешена работа иллюминаций, питающихся от источников альтернативного электроснабжения.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

На Буковине также запрещено использование всех наружных освещений во время комендантского часа. Не касается запрета улично-дорожной сети и объектов критической инфраструктуры. Также ограничено освещение наружной рекламы, размещенной на фасадах зданий и сооружений, специальных конструкциях после завершения рабочего времени.

Ограничения на территории области будут действовать с 10 декабря по 25 января 2023 года.

Напомним, на территории Полтавской области запрещено использование новогодней праздничной иллюминации.

Гирлянды, световые декорации также запрещены на территории Киевской области. Касается как коммерческой, так и коммунальной и государственной собственности.

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