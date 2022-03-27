На ЧАЭС частично заменили персонал: ротацию хотят делать почаще

Сотрудники станции находились в заложниках.

На Чернобыльской атомной электростанции, которую еще в начале войны захватили оккупанты страны-агрессорки, частично заменили находившийся в заложниках у россиян персонал.

Об этом сообщил городской голова Славутича Юрий Фомичев в эфире общенационального телемарафона.

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26 дней все работники станции находились на атомной электростанции в заложниках.

"Нам удалось частично заменить людей, чтобы они вернулись в свои семьи. Мы ведем постоянные диалоги, чтобы ротацию делать чаще. Мы нашли добровольцев. Они настоящие герои, как и те, кто был там в это время. Но это уже осознанное решение людей: поехать на Чернобыльскую АЭС, понимая, что это может быть надолго", — подчеркнул мэр города.

К слову, 24 февраля россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находился в заложниках. Кроме того, 9 марта стало известно об обесточивании станции. Впоследствии питание удалось восстановить.

Как сообщалось, 26 мартароссийские кафиры вторглись в город-спутник Чернобыльской атомной электростанции — Славутич в Киевской области: танки въехали в город. Сразу сало известно, что кафиры страны-агрессорки России похитили городского голову Юрия Фомичева. Впрочем, через несколько часов захватчики отпустили городского голову.

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