На ЧАЭС все еще продолжаются работы: какая ситуация с радиацией

Ситуация контролируемая.
Продолжается ликвидация последствий удара вражеского БПЛА по объекту "Укрытие" на Чернобыльской АЭС. По состоянию на утро 19 февраля спасатели продолжают тушение очагов тления и производят работы по частичному раскрыванию конструкций укрытия.
Об этом сообщили в ГСЧС.
"Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает нормы", — подчеркнули в ГСЧС.
Работы продолжаются.
Напомним, спасатели отреагировали на информацию в Сети об обнаружении трех очагов огня на территории Чернобыльской атомной электростанции, которую на днях атаковали российские беспилотники, и якобы выброс радиации. В МВД отмечают, что появившаяся на различных ресурсах информация, не соответствует действительности. В настоящее время на территории ЧАЭС идет операция по ликвидации последствий российской атаки.
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