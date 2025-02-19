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На ЧАЭС все еще продолжаются работы: какая ситуация с радиацией

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На ЧАЭС все еще продолжаются работы: какая ситуация с радиацией

Чорнобильська АЕС

Ситуация контролируемая.

Продолжается ликвидация последствий удара вражеского БПЛА по объекту "Укрытие" на Чернобыльской АЭС. По состоянию на утро 19 февраля спасатели продолжают тушение очагов тления и производят работы по частичному раскрыванию конструкций укрытия.

Об этом сообщили в ГСЧС.

"Радиационный фон на промплощадке ЧАЭС не превышает нормы", — подчеркнули в ГСЧС.

На Чернобыльской АЭС идет ликвидация последствий российского удара

На Чернобыльской АЭС идет ликвидация последствий российского удара

Работы продолжаются.

Напомним, спасатели отреагировали на информацию в Сети об обнаружении трех очагов огня на территории Чернобыльской атомной электростанции, которую на днях атаковали российские беспилотники, и якобы выброс радиации. В МВД отмечают, что появившаяся на различных ресурсах информация, не соответствует действительности. В настоящее время на территории ЧАЭС идет операция по ликвидации последствий российской атаки.

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