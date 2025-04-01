На часі: як сапери вже зараз розміновують свої території та як отримують для цього техніку

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Тему розмінування не можна знімати з порядку денного вже сьогодні, коли війна ще триває. Україна повертає під свій контроль окуповані території, проте вони все ще залишаються замінованими. Небезпека не минає навіть після фактичної деокупації, адже ворог «на пам'ять» залишає вибухонебезпечні предмети та ставить життя людей під загрозу. Саме тому Україна як ніколи раніше потребує саперів та відповідної техніки, яка коштує доволі багато.

Мовою цифр

У Міністерстві економіки вважають, що на розмінування України станом на лютий 2025 року потрібно 28,8 мільярда доларів. Втім сума була більшою і сягала 34 мільярдів, однак очільниця відомства Юлія Свириденко пояснила, що фінансові потреби вдалося скоротити завдяки відкриттю ринку гуманітарного розмінування. За оцінкою Національної платформи протимінної діяльності, площа замінованих територій сягає приблизно 135 тисяч кілометрів квадратних. Для розуміння масштабу: площа мінувань в Україні дорівнює площі Бельгії, помноженій на 4.

Невідомо, скільки триватиме повне розмінування українських територій, проте першочергове розмінування сільськогосподарських земель планують провести протягом перших 5 років після повного закінчення війни та повернення окупованих територій. Наразі, за найгіршими оцінками Української Асоціації гуманітарного розмінування, на знешкодження всіх мін, які перебувають в нашій землі потрібно 757 років.

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Натомість прогнози військових виглядають дещо оптимістичніше, проте терміни все ще жахають.

«Рік війни – це десять років розмінування», - сказав Ілля Мушко, військовослужбовець 47-ї окремої інженерної бригади Сил підтримки ЗСУ.

Нам тут жити

Втім, українські сапери зможуть знову зробити наші території безпечними, якщо у них буде відповідне комплексне забезпечення. Зокрема, один із запитів - наземні роботизовані комплекси «Терміт» і «Тарган», а також дрони Vampire та багато інших потрібних речей: засоби зв'язку та радіоелектронної боротьби, транспорт.

Закрити такі потреби українських саперів взялись Київстар та фонд «Повернись живим». Вони запустили ініціативу «Нам тут жити 2.0». Першочерговою ціллю було зібрати 100 мільйонів гривень і наразі збір успішно закрито: зібрано більше, понад 106 мільйонів гривень. Завдяки цьому вдалося не просто задовольнити запит військових, а й купити та передати додаткове обладнання.

Цей проєкт інформаційно підтримало Міністерство економіки України. Водночас значну суму вдалося зібрати і завдяки звичайним користувачам: 34,5 мільйона гривень передали абоненти, які підключили Суперсилу «Допомога ЗСУ» або SMS-підписку, 18,1 мільйона гривень зібрали небайдужі українці. До збору також долучився і український бізнес: вдалося зібрати 4 мільйони гривень. Київстар також зробив свій внесок у 50 мільйонів гривень.

Як працюють технології у війську

Наземні роботизовані комплекси «Терміт» і «Тарган», а також дрони Vampire є значним підсиленням для українських саперів.

Останні, наприклад, забезпечують дистанційне розмінування через підриви. Це дозволяє не тільки розмінувати території, а й зробити це з мінімальною загрозою для життя саперів. Для України найвищою цінністю та пріоритетом є саме збереження людей, тому важливо, що, наприклад, один досвідчений сапер може врятувати цілий підрозділ.

Усе та усі види військ на фронті взаємопов'язані, тому ініціатива берегтиме не тільки самих саперів, а й інших бійців Сил оборони України. Також проєкт допомагає берегти життя цивільних людей, які живуть на деокупованих територіях або поблизу лінії фронту.

«За допомогою таких різних комплексів, які нам передають, ми зможемо трохи скоротити терміни розмінування, щоб люди швидше поверталися до своїх домівок. І загалом, основним завданням створення, передачі і купівлі таких роботизованих систем є збереження будь-якого життя, не тільки сапера, а й військовослужбовця», - зазначив Ілля Мушко, військовослужбовець 47-ї окремої інженерної бригади Сил підтримки ЗСУ.

«Тарган» і «Терміт» - роботизовані «побратими», яких почали використовувати ще на початку повномасштабної війни. Наприклад, «Терміт» використовується для дистанційного розмінування шляхом підриву, а також логістикою, проробленням проходів в мінних полях, евакуацією поранених тощо.

Крім цього, цей комплекс також може шукати протипіхотні та протитанкові ворожі міни.

У ворожому мінному полі «Терміт» здатен створити прохід довжиною до 50 метрів та 6 метрів завширшки, що може зберегти життя цілому взводу.

У рамках проєкту «Нам тут жити 2.0» закупили 32 таких комплекси.

Комплекс «Тарган» має таку ж місію та використовується також для логістики та дистанційного розмінування шляхом підриву. Сапери отримали також 64 такі машини.

Також за зібрані 106 мільйонів вдалося купити 16 комплексів дронів Vampire, 28 транспортних засобів та 28 установок РЕБ, а також багато іншого потрібного обладнання.

Робота не зупиняється ні на мить

Україна зіштовхується із безліччю проблем, пов'язаних із війною, вирішення яких не можна відкладати на мирний час. Саме тому виникають такі ініціативи, які знаходять підтримку та відгук серед багатьох людей.

Збір закрито, проте робота триває. Наприклад, зараз Київстар продовжує розвивати напрямок наземних роботизованих комплексів.

Вони знову спільно з фондом «Повернись живим» збирають на відкриття першої школи операторів наземних дронів. Мета проєкту - зібрати 35 мільйонів гривень на розбудову школи, де будуть готувати спеціалістів на базі центру Сил оборони.

Розвиток цього напрямку дозволить застосовувати наземні дрони для евакуації, логістики, дистанційного розмінування або як вогневі засоби. Це новий напрям у безпілотних системах, яким активно насичуються війська.

Потреби нашої держави змінюються, проте ніколи не зникають повністю, тому важливо, щоб суспільство та соціально-відповідальні компанії не були байдужими та долучались до подібних ініціатив, які допомагають нашій армії відстоювати незалежність та сам факт існування українців як нації.