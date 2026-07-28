Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Украине 29 июля / © unsplash.com

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В среду, 29 июля, в большинстве областей Украины будет сухая и относительно комфортная погода, однако на востоке и северо-востоке будут бушевать грозы со шквальным ветром. Подробный прогноз — читайте в материале ТСН.ua.

Погода в Украине

Украинская синоптик Наталья Диденко сообщает, что в среду, 29 июля, остатки холодного атмосферного фронта в Украине приведут к кратковременным дождям и грозам в Харьковской, Полтавской, Сумской областях и на севере Луганской области.

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Диденко отмечает, что на большей части территории страны будет сухая погода. Ветер будет северо-западный, умеренный, временами порывистый.

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Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

В течение дня столбики термометров будут показывать от +22 до +25 градусов тепла, в южной части — от +24 до +28 градусов тепла, а в северных регионах — от +20 до +22 градусов тепла.

По словам синоптика, в Киеве 29 июля осадки маловероятны, а температура воздуха днём составит от +22 до +23 градусов тепла.

«Конец июля и начало августа принесут в Украину настоящую жару, имейте это в виду», — предупреждает Диденко.

Как сообщает руководитель Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань, в среду и четверг, 29–30 июля, в Черкасском регионе установится приятная летняя погода благодаря антициклону «Olaf». Ночью столбики термометров будут показывать +11…+16 градусов тепла, а днём — от +22 до +27 градусов тепла.

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Однако уже с пятницы, 31 июля, в область вновь вернётся жара из-за притока горячего субтропического воздуха. Поэтому, если до четверга днём будет относительно умеренно, то в дальнейшем стоит готовиться к высоким температурам. Вместе с этим возрастет и риск пожаров на природе.

По данным Украинского гидрометцентра, 29 июля в Украине будет облачно с прояснениями.

«29 июля в Украине давление будет расти, и область высокого давления обеспечит погоду без осадков; лишь на востоке и северо-востоке страны погоду по-прежнему будет определять холодный атмосферный фронт, поэтому там ожидаются дожди различной интенсивности. На высотах к нам будет поступать прохладная воздушная масса с северо-запада, что обусловит и соответствующую температуру», — сообщают синоптики.

На востоке и северо-востоке страны ожидаются умеренные (ночью в Луганской и Донецкой областях местами сильные) дожди и грозы. На остальной территории осадков не ожидается. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

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Температура воздуха ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, на юге и юго-востоке — до +18. Днем столбики термометров будут показывать от +21 до +26 градусов тепла.

Погода в Украине 29 июля / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают об опасных погодных явлениях 29 июля в восточных областях и Сумской области — там ожидаются грозы. В этих регионах объявлен I уровень опасности (желтый).

Предупреждение о грозах в Украине 29 июля / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и городе Киеве 29 июля синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха по области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +26 градусов тепла. В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +13 до +15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +22…+24 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 29 июля погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и влияние высотной впадины, сообщаютсиноптики. В регионе ожидается переменная облачность. Осадков не ожидается.

Ночью и утром будет сохраняться слабый туман. Ветер будет дуть западный со скоростью 5–10 м/с. Температура ночью будет колебаться от +7 до +12 градусов тепла, днем ожидается от +23 до +28 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов тепла, днём — от +24 до +26 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 29 июля ожидается переменная облачность. Ночью пройдет небольшой кратковременный дождь,

Днём синоптики также прогнозируют осадки в городе Днепр и местами по области. Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +11 до +16;

днём от +21 до +26.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +13 до +15 градусов тепла;

днём от +22 до +24 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 29 июля будет облачно с периодическими прояснениями. В регионе ожидаются дожди, которые ночью местами станут сильными. Пройдут грозы, а днём в отдельных районах возможен град. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, во время дневных порывов его скорость будет достигать 15–20 м/с.

Ночью столбики термометров покажут от +11 до +16 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +20…+25 градусов тепла.

В самом Харькове также будут идти дожди и грозить гроза. Ветер останется северо-западным, 7–12 м/с, со шквалистыми порывами днём до 15–20 м/с. Ночная температура составит +13…+15 градусов тепла, а днем воздух прогреется до +21…+23 градусов тепла.

Погода в Одессе

Погода в Одессе и области 29 июля будет сухой и солнечной с периодической облачностью, прогнозируют синоптики. Осадков не ожидается, а видимость на дорогах региона будет оставаться хорошей.

Ветер северо-западный, умеренный, со скоростью 7–12 м/с. На территории области ночная температура составит +13…+18 градусов тепла, а днём воздух прогреется до +26…+31.

В самой Одессе ночью ожидается +16…+18, днём термометры покажут +26…+28 градусов тепла. Температура воды в море составит +19…+20.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в конце июля.

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