На чеках "Укрпочты" будут печатать личные данные: что известно

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С 1 августа при оплате коммунальных и других услуг в отделениях «Укрпочты» на бумажных чеках будут печататься персональные данные плательщика. Такие изменения введены в соответствии с требованиями Национального банка Украины.

Об этом сообщила пресс-служба АО «Укрпочта».

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Согласно новым правилам, в бумажном чеке будут указываться полное имя плательщика, регистрационный номер учетной карты налогоплательщика (РНОКПП), а в случае оплаты банковской картой или ее пополнение — также полный номер карты.

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В Укрпочте отметили, что такие требования предусмотрены постановлениями Правления НБУ №163 от 29 июля 2022 года и №103 от 25 сентября 2018 года (с изменениями). Их обязаны выполнять все поставщики финансовых услуг, в том числе банки и почтовые операторы.

В то же время в компании заявили, что не поддерживают такое решение, поскольку считают его противоречащим международным стандартам защиты персональных данных. «Укрпочта» уже обратилась в Национальный банк, правительство, Верховную Раду и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека с призывом пересмотреть соответствующие требования. Однако до внесения изменений оператор обязан выполнять их.

«Мы сделали все возможное, чтобы упростить этот процесс для наших клиентов. Если вы уже предоставляли Укрпочте свой РНОКПП при получении социальных выплат, Зимней поддержки, энергосберегающих ламп или других услуг, повторно сообщать его не нужно», — говорится в сообщении.

Если же информации нет в системе, оператор попросит предоставить ее только один раз.

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В «Укрпочте» извинились за возможные неудобства и посоветовали клиентам утилизировать ненужные бумажные чеки на дому, ведь вся информация о проведенных платежах в соответствии с законодательством хранится в электронном виде.

Ранее говорилось, что «Укрпочта» завершила масштабную модернизацию логистической сети и запустила 100-процентную автоматизированную сортировку на 24 объектах по всей Украине. Благодаря новым сортировочным линиям с использованием искусственного интеллекта, компания может обрабатывать до 3 миллионов посылок в сутки. Также автоматизирована сортировка писем: система распознает даже рукописные адреса и самостоятельно определяет маршрут доставки, что позволяет ускорить отправку корреспонденции и посылок.

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